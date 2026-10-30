Pecchia: "Benevento in fiducia, bisogna affrontarlo con la giusta umiltà" Nelle file grigiorosse assenti Barbieri e l'ex Vogliacco. Oltre ai vari Pontisso e Bianchetti

Fabio Pecchia in conferenza prepartita ha palato della sua Cremonese, ma anche del prossimo avversario, il Benevento: “Le neopromosse seguono l’entusiasmo della stagione precedente. I giallorossi sono in fiducia e vengono da tanti risultati utili conquistati con qualità, dobbiamo affrontarli con la giusta umiltà. Sono una squadra viva e con le idee chiare”.

Cremo con qualche assente di troppo: “Rispetto a Mantova – sospira Pecchia - ci sono tutti ad eccezione di Vogliacco e Barbieri, squalificato. Qualche giocatore ha migliorato la condizione quindi abbiamo opportunità in più, in ogni caso io insisto su chi va in campo e sul fatto che il gruppo che domani verrà allo Zini dev’essere granitico e avere grande umiltà”. Oltre ai due nominati da Pecchia saranno assenti anche I difensori Bianchetti e Rocchetti e i centrocampisti Pontisso e Gerli. Ci sarà invece il tedesco Licina: “A Mantova abbiamo preferito tenerlo fuori mentre domani sarà con noi”.

Pecchia ha studiato il Benevento e spera che la sua squadra sappia ripetere la bella prova di Mantova: “Il mio compito è trovare continuamente soluzioni in base alle qualità e alle caratteristiche di chi scende in campo. Io penso che il nostro atteggiamento debba essere sempre chiaro, la mentalità di una squadra e la capacità di saper quando colpire devono essere un segno di maturità. Domani dovremo fare una partita che possa trasmettere al nostro pubblico energia, pazienza e unione. A quel punto possiamo creare un tutt’uno con l’ambiente che sarà essenziale”.

La Cremonese di Mantova è parsa più pragmatica: “Sì, ma non è che prima non fosse così. Ci sono partite che vanno vinte anche nel modo in cui abbiamo vinto a Mantova, anche se è una sfida già passata. Quello rappresenta un mattoncino in più”.

Le dichiarazioni di Pecchia sono tratte dal sito ufficiale grigiorosso: uscremonese.it