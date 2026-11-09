«Più sicuri insieme»: Associazioni e istituzioni contro le truffe agli anziani L'incontro al Rione Ferrovia di Benevento con Cooperativa Sociale Benessere, Polizia e Anps

Il ciclo di incontri del progetto «Più Sicuri Insieme – Continuità e Rafforzamento delle Azioni di Prevenzione delle Truffe» continua a registrare un successo straordinario. L'appuntamento più recente si è svolto venerdì 6 novembre (alle ore 16:30) nella cornice della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (in Viale Principe di Napoli n. 28), confermando la forte sensibilità della comunità di Benevento su un tema cruciale per la sicurezza e la serenità degli anziani.

Promosso dalla Prefettura e dal Comune di Benevento, e finanziato dal Ministero dell'Interno tramite l'apposito fondo di contrasto, il progetto vede la sinergia sul campo della Cooperativa Sociale Benessere, della Polizia di Stato e dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) – Sezione di Benevento. L'obiettivo è chiaro: dare continuità alle attività di prevenzione per dotare gli anziani degli strumenti necessari a riconoscere i raggiri e attivare tempestivamente la rete di protezione territoriale.

I momenti salienti della serata

L'incontro ha visto susseguirsi gli interventi di figure chiave del mondo istituzionale e sociale: a partire da Giuseppina Domino (Cooperativa Sociale Benessere), che ha introdotto i lavori e illustrato gli obiettivi dell'iniziativa;, Romeo Formato, dell'associazione nazionale Polizia di Stato e l'intervento del commissario capo Vincenzo Luisi, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Benevento.

Durante la conferenza, le forze dell'ordine hanno acceso i riflettori sulle tecniche più subdole utilizzate dai truffatori – sia tra le mura domestiche che sul web – offrendo preziosi consigli pratici e raccomandazioni immediate su come difendersi.

Un punto di riferimento costante

L'alta affluenza di pubblico dimostra quanto sia sentito il bisogno di vicinanza e informazione. Ricordiamo che, oltre agli incontri itineranti, resta sempre attivo e a disposizione dei cittadini il numero verde dedicato 800 10 20 24, utile per richiedere informazioni, supporto psicologico o consulenza legale.

Il viaggio continua...

Il percorso di sensibilizzazione va avanti! Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre alle ore 19:00 presso la Chiesa di San Modesto al Rione Libertà (Benevento). "Vi aspettiamo numerosi".