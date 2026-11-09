"Forse è l'ora di una donna o di un giovane che immagini nuovo futuro per città" La riflessione di Ambner De Iapinis, ex amministratore a Benevento: onore a Perifano

“Onore delle armi a Diego Perifano. Ha portato a battesimo un diritto politico, sacrificando prima di tutto sé stesso. Forse è l'ora di una donna a Palazzo Mosti, o di un giovane uomo che immagini un nuovo futuro”.

Così Ambner De Iapinis, ex amministratore della Città di Benevento interviene dopo la decisione dell'avvocato Perifano di lasciare il Consiglio Comunale di Benevento.

“Ci sono gesti che non si misurano con i voti – scrive De Iapinis -. Si misurano con la coscienza. Perifano ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale e ha annunciato che non si ricandiderà a sindaco.

«La ruota deve girare». Quest'uomo si è alzato, ha lasciato il suo banco, ha restituito il suo ruolo. Lo ha fatto senza alibi. Ha offerto prima di tutto sé stesso. Ha offerto la propria testa. È questo che rende l'atto nobile. È questo che lo rende coerente oggi. Ha capito che la coerenza è una ferita che si accetta per primi.

E così ha portato a battesimo un diritto politico nuovo. Da oggi chi si è sacrificato può chiedere. Chi ha avuto il coraggio di dimettersi può legittimamente avanzare la richiesta di dimissioni altrui. Chiedere, ma non pretendere. È una legittimazione morale. Quando un uomo chiude il suo sipario in piedi, gli si rende l'onore delle armi.

Mazzini, che parlava ai giovani soli, senza potere e senza esercito, ripeteva: non basta pensare il bene, bisogna farlo. Non basta dire che la politica deve cambiare, bisogna essere i primi a cambiare. Il sacrificio non è una sconfitta, se apre al futuro. Da questo gesto nasce oggi una nuova riflessione.

Forse è giunta l'ora di una donna a Palazzo Mosti - ribadisce De Iapinis -. Non una donna scelta per quota, per calcolo, per convenienza. Una donna scelta perché sa fare ciò di cui questa città ha forse bisogno: fare da madre alla città. Perché una madre non fa disparità tra i figli. Una madre non ha un figlio preferito e un figlio da nascondere. Non guarda da che famiglia vieni, da che storia vieni. Una madre vede i figli tutti: quello che riesce e quello che cade. Quello che parla e quello che tace. Quello che è rimasto e quello che vorrebbe tornare.

Una madre non governa con la paura, governa con la cura. Non divide la casa per comandarla, la tiene insieme per salvarla. Sa quando dire no, ma sa dirlo senza umiliare. Sa che la giustizia in una casa non è dare a tutti la stessa cosa, ma dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno per crescere. Una madre a Palazzo Mosti non sarebbe una rivoluzione di genere, sarebbe una rivoluzione morale. Sarebbe il passaggio dal potere che trattiene al potere che custodisce. Dal comando che divide alla cura che unisce.

Oppure (ed è l'altra faccia della stessa speranza), forse è l'ora di un giovane uomo. Non un giovane uomo per anagrafe, un giovane per carattere, per visione, per coraggio. Un giovane uomo che abbia basi solide e che immagini un nuovo futuro.

Basi solide significa questo: che abbia studiato, che abbia lavorato, che abbia costruito, che sappia cosa significa un bilancio, una famiglia, un'impresa. Che non debba imparare la città da zero, perché la città la vive. Che non debba chiedere permesso a nessuno per essere libero, perché la sua libertà viene dalla sua competenza.

Che immagini un nuovo futuro, che abbia il coraggio di vedere Benevento non come è, ma come potrebbe essere. Una città che non esporta i suoi figli migliori, ma li richiama; una città che viva di futuro, un futuro ad venire. Mazzini lo diceva ai suoi giovani: «Voi siete l'avvenire e l'avvenire non si aspetta, si prepara».

Madre o figlio, cura o visione, in fondo sono la stessa cosa. Vorrei chiudere sperando che il destino non ci porti faccendieri che si autosantificano, che professano il bene in nome del male".