Indagine Dda: blitz e arresti dei carabinieri nel cuore della notte. I NOMI Valle Caudina. Una dozzina le persone arrestate

Blitz nella notte dei carbinieri del Nucloe investigativo del Reparto operativo provinciale che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale di Napoli in una indagine diretta dalla Dda. Una dozzina le persone colpite da una misura - nove in carcere e tre ai domiciliari - tra Montesarchio, Altavilla Irpina, ed altri centri caudini e sanniti.

Secondo le prime indiscrezioni, il mirino degli inquirenti è stato puntato su un 'giro' di cocaina, con le ipotesi, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio e spaccio di stupefacenti. A detta dell'accusa, dosi preparate e poi vendute, con azioni di natura intimidatoria ai danni di coloro che non avrebbero provveduto al pagamento della 'roba'y.

In particolare, la custodia in carcere è stata disposta per Sabatino Ciambriello, 29 anni, di Airola, Vincenzo Colavecchia, un 64enne di Airola, Salvatore De Maria, 47 anni, di Vitulano, Michele Di Costanzo, 45 anni, di Montesarchio, Bartolomeo Di Matola, un 34enne di San Martino Valle Caudina, Roberto Marino, 54 anni, di Altavilla Irpina, Carmelo Parrella, 63 anni, Pietro Parrella, 32 anni, di Montesarchio, Eugenio Perone, un 55enne di Bonea.

I domiciliari sono invece stati decisi per Benito Raffaele Colavecchia, un 56enne di Paolisi, Giuseppe D'Ambra e Marilena Pisano, un 45enne e una 34enne di Montesarchio. Gli indagati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Pierluigi Pugliese, Valeria Verrusio, Claudo Barbato, Vittorio Fucci.

Trentadue, complessivameente, gli indagati