Economia, Errico: "Il Sannio cresce, ma servono investimenti e sostegno imprese" "Dobbiamo chiederci quanto questa crescita riesca a incidere sul benessere delle famiglie"

L’economia sannita continua a produrre ricchezza, ma resta aperta la questione della distanza dagli standard nazionali. È quanto emerge dai dati sul valore aggiunto provinciale elaborati dal Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne e da Unioncamere, relativi al 2025. La provincia di Benevento registra un incremento del 2,22%, con un valore aggiunto complessivo di 5,445 miliardi di euro.

Un risultato positivo, ma inferiore alla crescita della Campania, pari al 2,45%, e alla media italiana del 2,30%. A richiamare l’attenzione su questi numeri è il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che sottolinea la necessità di consolidare la ripresa economica e trasformarla in occasioni concrete per il territorio.

“I dati confermano che il Sannio dispone di un sistema produttivo capace di generare valore, ma evidenziano anche criticità che non possiamo sottovalutare. La crescita è un segnale incoraggiante, tuttavia deve accompagnarsi a un rafforzamento della competitività delle imprese, a maggiori opportunità occupazionali e a condizioni che consentano ai giovani di costruire il proprio futuro nelle aree interne”. Il dato più significativo riguarda la ricchezza prodotta per abitante. Nel Beneventano si attesta a circa 21.032 euro, contro una media nazionale di 34.317 euro.

La provincia occupa il 92° posto nella graduatoria italiana su 107 territori, confermando una posizione che evidenzia il divario ancora esistente nella capacità di generare valore economico. “Non basta osservare l’aumento complessivo della ricchezza prodotta – prosegue Errico –. Dobbiamo chiederci quanto questa crescita riesca a incidere sul benessere delle famiglie, sulla qualità del lavoro e sulla solidità del tessuto imprenditoriale. Per un territorio come il Sannio, segnato dalle difficoltà demografiche e dallo spopolamento di numerosi comuni, la questione economica è strettamente legata alla tenuta sociale delle comunità”.

L’analisi settoriale restituisce indicazioni utili per individuare le direttrici di sviluppo. L’agricoltura sannita cresce del 5,45% e raggiunge un valore aggiunto di 355,8 milioni di euro, rappresentando il 6,53% dell’economia provinciale, contro il 2,33% della media nazionale. Positivo anche l’andamento dell’industria, in aumento del 3,08% a 715,9 milioni di euro. Più contenuta la crescita dei servizi e del commercio, pari all’1,65%, mentre le costruzioni registrano una lieve flessione dello 0,16%.

“Agricoltura e industria dimostrano che esistono filiere sulle quali investire per rafforzare l’economia locale. Occorre sostenere le aziende negli investimenti, nell’innovazione tecnologica, nella transizione energetica e nell’apertura a nuovi mercati. Allo stesso tempo, è necessario valorizzare le produzioni di qualità, collegandole maggiormente al turismo e alla promozione delle eccellenze del territorio”.

Per Errico, la sfida riguarda anche il rapporto tra crescita economica e politiche regionali. “La Campania deve continuare a lavorare per rendere gli strumenti di sostegno alle imprese sempre più efficaci, favorire l’accesso al credito e rafforzare il collegamento tra formazione e fabbisogni occupazionali. Le aree interne hanno bisogno di interventi capaci di accompagnare le imprese esistenti e di attrarre nuove iniziative produttive”.