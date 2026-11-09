Seminario. Da luogo di formazione sacerdotale a residenza universitaria La struttura al viale degli Atlantici cambierà volto "ma non missione"

A darne notizia è l'amministratore don Donato D'Agostino: “Si apre una nuova stagione per il Seminario Arcivescovile di Benevento, un luogo di grande valore storico, architettonico e spirituale, destinato a ritrovare una funzione centrale nella vita della comunità cittadina” e diventerà una residenza universitaria.

Fondato nel 1567 per volontà dell’arcivescovo Savelli, il Seminario rappresenta da secoli una delle istituzioni più significative della storia ecclesiastica e culturale di Benevento. Nato con l’obiettivo di promuovere l’educazione e la formazione dei futuri sacerdoti, ha attraversato epoche e trasformazioni, conservando intatta la propria vocazione educativa.

Negli anni Ottanta, grazie alla determinazione e alla lungimiranza dell’arcivescovo Carlo Minchiatti, prese forma il progetto di una nuova e moderna struttura, realizzata lungo Viale degli Atlantici per garantire continuità alla missione del Seminario. Il complesso venne inaugurato il 2 luglio 1990, con la benedizione di Papa San Giovanni Paolo II.

Poi la progressiva diminuzione delle vocazioni sacerdotali portò, nel giugno 2018, alla chiusura della struttura. Da allora, nonostante diversi tentativi di individuare nuove destinazioni d’uso, l’edificio è rimasto in attesa di un progetto capace di restituirgli piena vitalità.

“Oggi – annuncia don Donato D'Agostino - quella prospettiva diventa finalmente concreta. Si avvia, infatti, un importante percorso di rigenerazione che va ben oltre il recupero e la rifunzionalizzazione degli spazi: l’obiettivo è restituire al complesso la sua originaria vocazione educativa, declinandola secondo le esigenze del presente e le nuove necessità del territorio.

Nell’ambito della Missione 4 («Istruzione e Ricerca»), Componente 1 («Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione») del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’immobile è stato candidato alla misura dedicata alla creazione e alla riqualificazione di residenze universitarie. La proposta, che prevede anche il coinvolgimento finanziario di Cassa Depositi e Prestiti, è stata ritenuta ammissibile a finanziamento.

Il progetto consentirà al Seminario di tornare ad accogliere i giovani, trasformandosi in uno studentato e in un presidio stabile di formazione, accoglienza e crescita culturale. Una nuova realtà aperta al territorio, attenta ai bisogni delle famiglie e capace di offrire un ambiente inclusivo, ispirato ai valori del Vangelo.

La realizzazione della residenza universitaria risponde, innanzitutto, a un’esigenza concreta: contribuire a colmare la carenza di alloggi destinati agli studenti. Ma il suo valore va ben oltre questa importante funzione. Il complesso potrà diventare un luogo di incontro e di condivisione, favorendo un dialogo fecondo tra Chiesa, mondo giovanile e comunità civile e offrendo nuove opportunità di crescita per l’intera città.

A questa prospettiva si aggiunge il valore architettonico e urbanistico dell’edificio. L’articolato complesso di Viale degli Atlantici, caratterizzato da una chiara matrice razionalista e da un significativo pregio architettonico, rappresenta infatti un elemento identitario del paesaggio urbano beneventano. La sua riqualificazione e il recupero di una funzione stabile costituiscono un’importante occasione di rigenerazione urbana, capace di generare benefici condivisi per l’ente proprietario, per i futuri ospiti e per l’intera collettività”.

Don Donato D’Agostino è affiancato da un gruppo di professionisti: “Un ringraziamento particolare va all’arcivescovo, S. E. Mons. Michele Autuoro, per la fiducia accordata all’iniziativa, per aver dato continuità al percorso già avviato sotto la guida lungimirante di S. E. Mons. Felice Accrocca e per aver concesso le necessarie autorizzazioni al prosieguo del progetto.

Quella che si apre non è, dunque, soltanto una nuova fase per un edificio di grande valore storico e architettonico, ma una concreta opportunità per restituire alla città un luogo di accoglienza, formazione e relazioni. Un patrimonio del passato che si rinnova per guardare al futuro, tornando a mettere al centro i giovani, le famiglie e la comunità”.