Benevento: inaugurata la nuova mensa scolastica a Capodimonte Investimento da 995mila euro con fondi PNRR

È stata inaugurata questa mattina la nuova mensa scolastica del plesso di via Nicola Ciletti, nella contrada Capodimonte, in uso all’Istituto comprensivo Sant’Angelo a Sasso. L’intervento ha consentito il recupero e la completa riqualificazione dei locali dell’ex centro di cottura comunale, da tempo in disuso e in stato di abbandono, trasformandoli in una struttura moderna, funzionale e attrezzata per il servizio di refezione scolastica.

L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento PNRR di 995mila euro, ottenuto nell’ambito dell’avviso pubblico per la messa in sicurezza e la realizzazione di mense scolastiche. Si tratta del primo di cinque interventi analoghi finanziati per gli edifici scolastici cittadini, che interessano anche i plessi Pascoli, Pezzapiana e Ferrovia.

«Quello che era un vecchio centro di cottura, che negli anni aveva dato anche diversi problemi, oggi è una struttura completamente ristrutturata», ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello durante la cerimonia. «Questa è la sala dove i ragazzi mangeranno, ma ci sono anche numerosi altri locali, con celle frigorifere e spazi attrezzati. Mi spingo a dire che potrebbe diventare un centro di cottura autonomo per questa scuola. Voglio soprattutto evidenziare l'impegno che l'amministrazione continua a mettere nell'edilizia scolastica, per offrire servizi sempre migliori agli studenti e al personale scolastico».

Il progetto ha previsto una riorganizzazione completa degli ambienti, con la realizzazione della sala refezione, servizi igienici per gli alunni, spogliatoi e bagni distinti per genere per gli operatori, uffici amministrativi, magazzino, dispensa, celle frigorifere, area lavaggio e locale cottura. La struttura dispone di un doppio accesso, interno ed esterno, per agevolare i collegamenti con le aree di pertinenza della scuola.

Particolare attenzione è stata riservata anche all'efficienza energetica e alla sicurezza, con l'installazione di un impianto fotovoltaico, pompe di calore, sistema di aerazione forzata, illuminazione a LED e impianto di rilevazione fumi.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Clemente Mastella, che ha richiamato l'importanza degli interventi di riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino, sottolineando la necessità di garantire agli studenti ambienti dignitosi, sicuri e adeguati alle esigenze educative.

La nuova mensa rappresenta dunque un ulteriore tassello nel percorso di ammodernamento delle strutture scolastiche di Benevento, con l'obiettivo di migliorare concretamente la qualità dei servizi offerti agli alunni, alle famiglie e all'intera comunità scolastica.