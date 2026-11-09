cherubini e mannini convocati da baldini nell under 21

Luigi Cherubini e Mattia Mannini sono stati convocati dal Commissario Tecnico Silvio Baldini in occasione dei prossimi impegni della Nazionale Under 21. Gli Azzurrini scenderanno in campo per due gare amichevoli: il 13 novembre affronteranno la Francia a Laval, mentre il 16 novembre sfideranno il Belgio a Livorno. Per Luigi Cherubini si tratta di una riconferma meritata dopo le belle prove non solo in azzuro, ma anche con la maglia giallorossa del Benevento. A sorpresa nella lista dei convocati nell'Under 21 c'è anche Mattia Mannini, che dopo aver vestito la maglia azzurra dell'U20 con tanto di fascia di capitano sul braccio, fa il salto di categoria passando alla nazionale maggiore, quella U21 appunto.
E' una bella soddisfazione per i due giovani giallorossi in prestito entrambi dalla Roma (ma il Benevento ha il diritto di riscatto senza “contro-riscatto”). L'ultima sfida a Livorno contro il Belgio sarà di lunedì 16 novembre, ragione per cui già dal giorno dopo i due ragazzi saranno di nuovo in gruppo con i loro compagni giallorossi per preparare l'importante trasferta di Genova contro la Sampdoria.