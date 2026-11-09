Cappa: "Paletti zona Duomo, funzionali ma poi rimossi: non ingigantire vicenda" L' operazione, conclusasi nell’arco delle 24h, non ha comportato alcun costo per il Comune

"Ritengo opportuno intervenire per chiarire una vicenda che negli ultimi giorni ha generato un dibattito probabilmente superiore alle sue reali dimensioni.

L'installazione dei dissuasori nell'area antistante il Duomo nasce dall'esigenza di migliorare la sicurezza della circolazione e il rispetto della disciplina della sosta in una zona nella quale vige già il divieto di sosta e di fermata. L'obiettivo é prevenire comportamenti irregolari che possano compromettere la sicurezza ed evitare che gli utenti incorrano nelle sanzioni", lo dice in una nota l'assessore ai Parcheggi Attilio Cappa.

"L’intervento é stato autorizzato dal Servizio Traffico e Segnaletica con provvedimento n. 6/2026 del 5/11/2026, con riserva di verifica preliminare e successiva.

I dispositivi utilizzati sono dissuasori regolamentari, autorizzati e impiegati anche in altri punti della città per finalità analoghe. Pur essendo pienamente adeguati sotto il profilo tecnico e funzionale, una volta completato l'intervento è apparso evidente che non rappresentassero la soluzione esteticamente più idonea per un contesto di particolare pregio storico e monumentale come Piazza Duomo. Per tale ragione si è deciso di procedere tempestivamente alla loro immediata rimozione, rinviata al giorno successivo a causa della pioggia.

È opportuno precisare che l'intera operazione, conclusasi nell’arco delle 24h, non ha comportato alcun costo per il Comune, sia con riferimento all'installazione sia con riferimento alla successiva rimozione e ripristino.

Questa vicenda testimonia la capacità dell'Amministrazione di intervenire tempestivamente quando una soluzione, pur tecnicamente corretta e legittimamente autorizzata, non risulti pienamente coerente con il contesto urbano perché la sicurezza e il decoro non sono obiettivi alternativi ma valori che devono convivere".

