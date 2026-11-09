Benevento, all'undicesima giornata alla pari con la squadra di Baroni

Undici partite di campionato, magari ancora poche per stilare un bilancio. Ma sufficienti per essere paragonate a quanto la squadra giallorossa ha saputo fare nei precedenti campionati di serie B in questo primo lasso di tempo. I 16 punti conquistati dalla squadra di Floro Flores la collocano al quarto posto. In prima posizione c'è quella inarrivabile di Pippo Inzaghi (19/20), la squadra dei record con 86 punti finali che dopo le prime undici giornate ne aveva già 24 (7 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta).
In seconda quella di Fabio Caserta (21-22): dopo undici partite quella formazione aveva accumulato 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Alla fine della stagione giocò la semifinale play off per la A contro il Pisa.
Terzo posto per la squadra di Christian Bucchi (18/19), quella del girone monco, per cui il riferimento è alla 12a giornata, visto che la squadra giallorossa aveva già osservato il suo turno di riposo. Dopo 11 partite la squadra giallorossa aveva conquistato 17 punti con 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.
Al quarto posto, come abbiamo detto c'è il Benevento di Floro con i suoi 16 punti che gli valgono un lusinghero 5° posto in classifica (4 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte). Stesso score con la squadra di Marco Baroni (16/17) anche quella neo promossa, che al termine della stagione conquistò i play off e quella prima storica promozione in serie A. Lo score è identico, stesse ambizioni da matricola. Ma sempre guardando con occhio languido alle posizioni più importanti.
All'ultimo posto ovviamente la formazione del 22/23, quella che passò di mano in mano, da Caserta a Cannavaro, da Stellone ad Agostinelli e finì col retrocedere mestamente in serie C: all'undicesima giornata aveva appena 10 punti con 2 vittorie, 4 pareggi e ben 5 sconfitte.
Lo score del Benevento in B dopo 11 partite
16/17: 16 pt (4-4-3)
18/19: 17 pt (5-2-4)
19/20: 24 pt (7-3-1)
21/22: 19 pt (5-4-2)
22/23: 10 pt (2-4-5)
26/27: 16 pt (4-4-3)