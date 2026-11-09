Benevento, all'undicesima giornata alla pari con la squadra di Baroni Il confronto con le precedenti stagioni mette in luce la buona posizione della truppa di Floro

Undici partite di campionato, magari ancora poche per stilare un bilancio. Ma sufficienti per essere paragonate a quanto la squadra giallorossa ha saputo fare nei precedenti campionati di serie B in questo primo lasso di tempo. I 16 punti conquistati dalla squadra di Floro Flores la collocano al quarto posto. In prima posizione c'è quella inarrivabile di Pippo Inzaghi (19/20), la squadra dei record con 86 punti finali che dopo le prime undici giornate ne aveva già 24 (7 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta).

In seconda quella di Fabio Caserta (21-22): dopo undici partite quella formazione aveva accumulato 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Alla fine della stagione giocò la semifinale play off per la A contro il Pisa.

Terzo posto per la squadra di Christian Bucchi (18/19), quella del girone monco, per cui il riferimento è alla 12a giornata, visto che la squadra giallorossa aveva già osservato il suo turno di riposo. Dopo 11 partite la squadra giallorossa aveva conquistato 17 punti con 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Al quarto posto, come abbiamo detto c'è il Benevento di Floro con i suoi 16 punti che gli valgono un lusinghero 5° posto in classifica (4 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte). Stesso score con la squadra di Marco Baroni (16/17) anche quella neo promossa, che al termine della stagione conquistò i play off e quella prima storica promozione in serie A. Lo score è identico, stesse ambizioni da matricola. Ma sempre guardando con occhio languido alle posizioni più importanti.

All'ultimo posto ovviamente la formazione del 22/23, quella che passò di mano in mano, da Caserta a Cannavaro, da Stellone ad Agostinelli e finì col retrocedere mestamente in serie C: all'undicesima giornata aveva appena 10 punti con 2 vittorie, 4 pareggi e ben 5 sconfitte.

Lo score del Benevento in B dopo 11 partite

16/17: 16 pt (4-4-3)

18/19: 17 pt (5-2-4)

19/20: 24 pt (7-3-1)

21/22: 19 pt (5-4-2)

22/23: 10 pt (2-4-5)

26/27: 16 pt (4-4-3)