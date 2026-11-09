Salva la vita a due bambini: ricompensa al merito civile La proposta del comune di Limatola per l'operatrice sanitaria Pasqualina Ruggiero

Il Comune di Limatola propone ufficialmente la concessione della Ricompensa al Merito Civile all’operatrice sanitaria Pasqualina Ruggiero, distintasi per due straordinari gesti di abnegazione, prontezza e senso civico.

La proposta è stata formalizzata attraverso Delibera di Giunta comunale ratificata nel mese di Ottobre ed approvata all'unanimità dall’Esecutivo guidato dal sindaco Domenico Parisi. L'atto dispone l'immediata trasmissione della documentazione alla Prefettura – U.T.G. di Benevento affinché venga avviato l'iter di proposta al Ministero dell'Interno per la successiva concessione dell'onorificenza con Decreto del Presidente della Repubblica.

La proposta nasce dal riscontro di due episodi nei quali la signora Ruggiero ha salvato la vita a due bambini praticando tempestivamente e con estrema perizia la manovra di Heimlich. Dapprima il 1 Giugno 2024 allorquando, presso un locale nel centro di Sant'Agata de' Goti, era intervenuta in soccorso di un bambino con le vie aeree ostruite da un boccone di cibo, liberandolo e sventando il peggio; poi il 19 Agosto di quest’anno quando, presso una struttura con piscina a Sant'Agata de' Goti, aveva prestato nuovamente soccorso a un altro bambino che si trovava in grave pericolo per soffocamento da cibo, praticando con successo la medesima manovra salvavita. Entrambi gli interventi, ampiamente risaltati anche dalle cronache locali e non, testimoniano un eccezionale senso di abnegazione e altruismo, pienamente rispondenti ai principi ispiratori della legge 20 Giugno 1956, numero 658 sui riconoscimenti al Merito Civile.

“Riconoscere l'altissimo valore sociale e umano di simili azioni è un dovere per la nostra comunità”, sottolinea il sindaco Parisi.

“I gesti della signora Pasqualina Ruggiero rappresentano un esempio di straordinaria prontezza, professionalità e profonda solidarietà a tutela della vita umana in quanto tali meritevoli di alto riconoscimento”.