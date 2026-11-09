Piccola storia fotografica di un francescano sannita Mostra a Casa Pisani per l’ottavo centenario di San Francesco

Nell’ambito delle manifestazioni, che l’Archeoclub sta dedicando all’ottavo centenario della morte di San Francesco, venerdì 13 novembre, alle ore 18:00, verrà inaugurata la mostra “Piccola storia fotografica di un francescano sannita”.

L’esposizione curata da Maurizio Cimino ripercorre la vita del padre cappuccino Alessandro da Forchia, attraverso una selezione di foto che documentano la sua vita di apostolato francescano: una vita al servizio degli altri, nel silenzio e lontana dai clamori della visibilità mondana.

La mostra è stata già anticipata, in formato video, lo scorso 25 ottobre nella chiesa del Sacro Cuore, nell’ambito della giornata di studi dedicata al Francescanesimo nel Sannio. Venerdì 13 alle 18:00, prima del vernissage, sarà riproposta sia la relazione di Francesco Morante sui “Cappuccini beneventani e le missioni nel mondo”, sia quella di Maurizio Cimino sulla “Piccola storia di un francescano sannita”.

La mostra resterà aperta fino a domenica 29 novembre, e sarà visitabile su appuntamento prenotando su whatsapp al n. 389 998 4903.