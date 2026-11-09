Circuito Vantaggi Giallorossi, ecco tutti gli sconti per gli abbonati Un'opportunità per utilizzare il proprio segnaposto anche fuori dallo stadio

Prosegue il Circuito Vantaggi Giallorossi, l’iniziativa promossa dal Benevento Calcio insieme ai propri partner per offrire agli abbonati sconti, promozioni e agevolazioni presso le attività aderenti.



Un’opportunità per utilizzare il proprio segnaposto anche fuori dallo stadio, scegliendo le aziende che condividono la passione per i colori giallorossi e accompagnano il Club durante la stagione.



Di seguito, le attività aderenti e i vantaggi riservati agli abbonati.

SANNIO DIESEL SERVICE

Buono carburante del valore di 15 euro per ogni tagliando o revisione effettuati presso l’azienda.

OTTICA RUSSO

Sconto del 30% su occhiali da vista e da sole presso la sede di Benevento.

ETRE BOUTIQUE

Sconto del 20% su tutto l’abbigliamento presente nella boutique fisica. L’agevolazione non è cumulabile con altre promozioni o scontistiche.

PETRONE ARREDAMENTI

Sconto del 10% in negozio.

CON GUSTO

Sconto del 10% sul menù à la carte.

AUTOSCUOLE PETRILLO

Sconto del 15%, al netto delle spese, sui servizi di pratiche automobilistiche e servizi patenti.

AFFUOCO

Sconto di 5 euro ogni mercoledì e giovedì, su una spesa minima di 30 euro.

AFFORNO

Sconto di 5 euro dal martedì al giovedì, su una spesa minima di 25 euro. L’agevolazione è utilizzabile per bar, aperitivi e pizza.

NAPULÈ

Poker di quattro pizze — rossa, margherita, cosacca e marinara — al prezzo di 12 euro. L’offerta è valida per la stagione sportiva 2026/2027, tutti i giorni tranne il sabato, nelle fasce orarie 19:00–20:00 e 22:00–23:00.

TEXI

Sconto del 20% sui fotoquadri singoli realizzati nei seguenti materiali:

• Kapatex;

• Piuma da 10 mm;

• Piuma da 19 mm;

• Forex da 5 mm.

- Per ciascun materiale sono previsti i formati 35 × 50, 50 × 70 e 70 × 100 centimetri.

INCAS CAFFÈ

Sconto del 10% sui prodotti Incas acquistati presso il punto vendita dell’azienda. Inoltre, a ogni acquisto effettuato nel punto vendita, agli abbonati giallorossi viene offerto un caffè presso il bar interno dell’azienda.

CANTINA DEL TABURNO

Presso i punti vendita di Benevento e Foglianise:

• sconto del 7% per acquisti pari o superiori a 50 euro;

• sconto del 10% per acquisti pari o superiori a 100 euro.

- Il vino sfuso e il Bue Apis non concorrono al raggiungimento dell’importo valido per lo sconto. Per usufruire dell’agevolazione è necessario mostrare la tessera e consentire agli addetti alla vendita di riportarne il numero sullo scontrino.



Per accedere ai vantaggi del circuito, gli abbonati sono invitati a presentare il proprio segnaposto presso le attività aderenti, rispettando le condizioni previste per ciascuna offerta.



Il Benevento Calcio ringrazia tutte le aziende partecipanti per aver scelto di riservare un’attenzione concreta ai tifosi, contribuendo a rafforzare il rapporto tra Club, abbonati e attività del territorio.



Essere giallorossi conviene. Porta con te il tuo segnaposto!