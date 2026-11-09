Accusato di aver abusato della figlioletta, 8 anni ad un 51enne di Montesarchio Benevento. La sentenza

Otto anni, contro gli 11 chiesti dal pm Olimpia Anzalone, E' quanto deciso dal Tribunale (presidente Rotili,a latere Murgo e Monaco), dopo aver dichiarato prescritti i fatti antecedenti il 22 ottobre 2012, per un 51enne di Montesarchio - la mancata indicazione delle generalità serve a tutelare l'identità della vittima ndr-, accusato di violenza sessuale aggravata sulla figlia. Per l'imputato, difeso dall'avvocato Ettore Marcarelli, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile, rappresentata dall'avvocato Luig Damiano, e una provvisionale di 20mila euro alla stessa.

Nel mirino degli inquirenti i comportamenti che avrebbe mantenuto avanti dal 2007 al 2015. Un arco temporale nel corso del quale, assenti la moglie e gli altri figli, avrebbe abusato della bambina. Nel 2023 il rinvio a giudizio dell'uomo, oggi la discussione e la sentenza del collegio giudicante, con motivazioni che saranno depositate entro novanta giorni.