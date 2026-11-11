Allarmi bomba: Mastella "strategia del cyber terrore richiede risposta corale" Il commento del sindaco di Benevento Mastella

"Gli allarmi bomba registrati in serie in Italia in queste ore sono un tassello di questa strategia della tensione messa in campo da professionisti del cyber terrore. Questa guerra ibrida giocata sul piano inclinato della pirateria informatica richiede una risposta istituzionale corale: una unità nazionale per mettere in sicurezza le reti strategiche e preservare il Paese e le sue strutture portanti", lo dice in una nota il sindaco di Benevento e leader Noi di Centro Clemente Mastella.

"Alle ragazze e ai ragazzi di tutta Italia e della mia Città, ugualmente coinvolta in questo sciame velenoso, dico di non temere perché abbiamo un apparato di sicurezza tra i migliori al mondo, ma allo stesso tempo di comprendere a loro volta quanti subdoli pericoli nasconde la tecnologia quando diventa non un supporto all'intelligenza umana ma uno strumento di odio, in mani malvagie", conclude Mastella.