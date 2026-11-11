Linciato via social, "abusi sui cani": chiesti tre rinvii a giudizio Benevento. Udienza preliminare a dicembre

L'appuntamento è in programma il 14 dicembre dinanzi al gup Roberto Nuzzo, che dovrà decidere se dichiarare il non luogo a procedere o spedire a giudizio, come ha chiesto il pm Giulio Barbato, tre persone di Benevento accusate di violenza privata aggravata.

Si tratta di due 34enni ed un 42enne, difesi dall'avvocato Michele Ciruolo, tirati in ballo da una indagine della Squadra mobile su una brutta storia che risale alla primavera 2025, sfociata nel linciaggio via social ai danni di una persona alla quale erano stati addebitati presunti maltrattamenti ed abusi ai danni di alcuni animali.

Secondo gli inquirenti, i tre imputati sarebbero i responsabili dell'episodio accaduto il 25 marzo dello scorso anno in città, del quale avevano fatto le spese un'anziana ed il figlio, affetto da un ritardo mentale medio-lieve, additato come colui che avrebbe sfogato i suoi istinti sugli animali. Si sarebbero presentati sotto casa dell'uomo e gli avrebbero rivolto una serie di accuse mentre lui era con la mamma nell'appartamento.

Una delle 34enni sarebbe poi salita sul davanzale della finestra dell'abitazione al piano rialzato e si sarebbe spacciata per una poliziotta, costringendo i due malcapitati - sono assistiti dagli avvocati Fabio Russo e Antonio Bruno Romano, nominati dall'avvocato Marianna Corbo, amministratore di sostegno- ad aprire e a farla entrare, per verificare se all'interno ci fossero dei cani. Un episodio che sarebbe stato immortalato da un video che poi sarebbe stato diffuso in rete.