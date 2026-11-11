Infrastrutture. Ferrante (Mit): raddoppio Telesina tra dicembre e gennaio "Entro la fine del 2026 alla consegna parziale di un primo stralcio costruttivo, poi consegna totale

“Stiamo lavorando con la massima determinazione per accelerare la realizzazione delle opere commissariate di competenza Anas in Campania".

Così il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia, a margine dell’incontro con Barbara Di Franco, sub commissario Anas per la Campania, e la competente direzione generale del Ministero. Nel quadro prospettato degli interventi, ferrante parla anche dei lavori per il raddoppio della Telesina e il progetto per la Benevento - Caserta: "Sto seguendo da vicino anche l’asse autostradale Caserta - Benevento, la cui progettazione è stata inserita nell’aggiornamento del contratto Mit - Anas, con il documento di fattibilità già predisposto e trasmesso al Mit per il successivo prosieguo dell’iter progettuale.

Sulla Ss372 Telesina, il primo lotto tra San Salvatore Telesino e Benevento ha completato la progettazione esecutiva ed è in attesa della conclusione delle verifiche presso il Mase, propedeutiche alla sua approvazione. L’obiettivo è procedere entro la fine del 2026 alla consegna parziale di un primo stralcio costruttivo, per poi completare la consegna totale dei lavori nel gennaio 2027. Si tratta - ha rimarcato il Sottodegretario Ferrante - di un’infrastruttura importante ed attesa da decenni, che si avvicina concretamente alla fase realizzativa. Per il secondo lotto, tra Caianello e San Salvatore Telesino, si è conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi e sono in corso le attività finali per giungere all'approvazione definitiva del progetto nei prossimi mesi. Procedono poi i lavori sulla variante di San Marco dei Cavoti della Ss212 della Val Fortore, un’opera fondamentale per il Sannio la cui ultimazione è prevista entro dicembre 2027. Per la variante di San Bartolomeo in Galdo è invece in corso l’iter autorizzativo ambientale, con procedura congiunta a quella relativa alla Ss369 Appulo-Fortorina. Quanto alla Ss268 del Vesuvio, è stato approvato il progetto definitivo relativo al tratto tra Cercola e Somma Vesuviana e ora si procederà con lo sviluppo della progettazione esecutiva. Continuerò a seguire queste opere in stretto raccordo con Anas, affinché - conclude il Sottosegretario - le attività procedano con la necessaria speditezza e i cantieri possano avanzare secondo gli obiettivi programmati”.