Lite e aggressione in un bar al Rione ferrovia: Dacur per un tunisino Un altro Tunisino invece va in questura per richiedere "asilo" e viene arrestato

Il questore della provincia di Benevento, Giovanni Leuci ha firmato un d.ac.ur., ovvero il idivieto di accesso alle aree urbane nei confronti di un giovane di nazionalità straniera che nella serata del 3 novembre, nel corso di una lite, aveva aggredito con violenza una donna nei pressi di un bar lungo viale Principe di Napoli, al rione Ferrovia.

Si tratta di un 22enne tunisino che era stato poi arrestato per una violenta resistenza, dapprima spintonando e strattonando gli agenti, poi sferrando calci e gomitate che avevano causato lesioni ad uno degli agenti che lo aveva bloccato.

Un 24enne tunisino è stato invece trasferito in carcere dopo essere stato bloccato in Questura. Il giovane si era presentato allo sportello dell’Ufficio Immigrazione per chiedere asilo politico. Durante i controlli, anche grazie alla comparazione delle impronte digitali, dell’ufficio Immigrazione e il personale della Squadra Mobile è emerso che nei suoi confronti c'era un mandato di cattura per terminare di scontare (un anno) una pena per reati quali percosse, lesioni, spaccio di stupefacenti, rapina aggravata dall’uso di una spranga, resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere destinatario di provvedimenti amministrativi. Il 24enne al termine della pena sarà espulso dal territorio nazionale.