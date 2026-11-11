Coinvolto in un incidente non si ferma: denunciato automobilista

Dovrà rispondere di omissione di soccorso l'automobilista identificato dagli agenti della Polizia municipale e ritenuto essere coinvolto in un incidente stradale, registrato sabato sera, nel quale è rimasto ferito un giovane di Benevento che viaggiava in sella ad uno scooter.
Il sinistro in via Pacevecchia, nei pressi dell'ospedale San Pio. A scontrarsi l'auto guidata dall'uomo e lo scooter con in sella un 18enne trasferito in codice rossa in ospedale.
Al termine dei rilievi, gli agenti hanno identificato e denunciato l'automobilista.