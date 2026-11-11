Coinvolto in un incidente non si ferma: denunciato automobilista

Identificato dalla Polizia Municipale. Lo scontro sabato sera a Pacevecchia

coinvolto in un incidente non si ferma denunciato automobilista
Benevento.  

Dovrà rispondere di omissione di soccorso l'automobilista identificato dagli agenti della Polizia municipale e ritenuto essere coinvolto in un incidente stradale, registrato sabato sera, nel quale è rimasto ferito un giovane di Benevento che viaggiava in sella ad uno scooter.

Il sinistro in via Pacevecchia, nei pressi dell'ospedale San Pio. A scontrarsi l'auto guidata dall'uomo e lo scooter con in sella un 18enne trasferito in codice rossa in ospedale.

Al termine dei rilievi, gli agenti hanno identificato e denunciato l'automobilista.

 

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