Domani presso Confindustria Benevento, alle 12, la presentazione di Medways – Le vie della Dieta Mediterranea nel Sannio, progetto culturale ed educativo volto alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico e delle tradizioni agroalimentari del territorio sannita, ispirato ai principi della Dieta Mediterranea (patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO).
Medways è una narrazione itinerante che attraverserà i comuni del Sannio beneventano per riallacciare un legame diretto tra territorio, produttori e cittadini.
Narratori esperti condurranno eventi itineranti insieme ai produttori locali per raccontare 10 eccellenze agroalimentari tra DOP, IGP e PAT, coinvolgendo oltre 60 aziende del territorio e la Rete d'impresa Sannio da Gustare.
Programma dell'incontro prevede: saluti istituzionali: Vincenzo Pepe – Amministratore unico di Rotolando verso Sud e presidente della Sezione Turismo ed Eventi di Confindustria Benevento; Giuseppe Mauro – Capofila della Rete d'impresa Sannio da Gustare di Confindustria Benevento; Salvatore Abbatiello – Presidente della Sezione Alimentari, Servizi, Trasporti di Confindustria Benevento; Presentazione del progetto, degli obiettivi e del calendario delle attività: Nicola Matarazzo – Project Manager. Modera: Giovanna Fusco – Vicepresidente Sezione Turismo ed Eventi di Confindustria Benevento.