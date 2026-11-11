Prefetto Moscarella: massima attenzione per furti e presto videosorveglianza IA VIDEO - Dopo episodi registrati ieri sera a Fragneto. "Reati predatori in calo e controlli costanti"

“I furti ci sono ma ogni singolo evento, che sicuramente determina allarme per le vittime e per le persone in genere, viene analizzato durante le continue riunioni con le forze di polizia. Dal punto di vista oggettivo i dati sono però in netta diminuzione come dimostra una recente statistica che restituisce una riduzione di quasi il 22% dei furti”.

Così il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella dopo la serata e la notte di paura vissuta da numerosi residenti dei centri, a partire da Fragneto Monforte, teatro di furti commessi e falliti, anche grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.

Resta massima l'attenzione della Prefettura sui “reati predatori che creano maggiore allarme sociale perchè colpiscono la persona nell’intimità della sua casa della sua vita”.

Il Prefetto rassicura sui controlli anche con agenti e carabinieri che arrivano da fuori provincia: “Vengono organizzati numerosi servizi ordinari e straordinari e questo lo dico – ha precisato il Prefetto - a beneficio di tante voci che si sono levate recentemente”. In campo “il reparto prevenzione crimini Campania della Polizia di Stato e della Compagnia di Intervento Operativo (Cio) dei Carabinieri”.

Poi un bilancio dell'attività di prevenzione messa in campo dal Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto: “Da gennaio alla fine di agosto del 2026 ci sono stati 98 servizi straordinari oltre a quelli ordinari di controllo che vengono effettuati. Sono state oltre 138mila le persone identificate e controllate, 1.221 i denunciati e 174 arresti”. Numeri che testimoniano che i servizi sul territorio provinciale ci sono. “Certo – ha rimarcato il Prefetto Moscarella - il rischio zero non esiste però il sistema c’è ed è presente con costanza”.

Fondamentali come strumento di prevenzione e di indagine restano i sistemi di videosorveglianza: “Stiamo costruendo un sistema di videosorveglianza innovativo con la procura della Repubblica, grazie al Ministero dell'Interno. Presto l'intelligenza artificiale sarà applicata ai sistemi di videosorveglianza presenti che hanno ormai coperto quasi tutto il territorio della provincia di Benevento”.

Gli episodi registrati nella serata di martedì a Fragneto Monforte sono stati seguiti costantemente dal sindaco del centro sannita, Luigi Facchino: “Momenti di paura per i residenti in allerta tutta la notte ma il mio grazie va ai carabinieri della Stazione di Pesco Sannita che per tutta la serata e la nottata hanno inseguito i banditi e li hanno messi in fuga. Un presidio, quello dell'Arma fondamentale per la tranquillità dei nostri Comuni. In particolare per Fragneto dove raramente si erano registrati episodi del genere”.