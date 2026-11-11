Parità di genere. Restano disparità per carriera e nell’accesso al lavoro UNISANNIO presenta il Bilancio di Genere 2026 e il Gender Equality Plan 2026-2028

Si è svolto nella mattinata di oggi, 11 novembre 2026, presso la Sala dell’Assunta di Palazzo San Domenico a Benevento, l’incontro “Politiche di genere e benessere organizzativo nell’Università degli Studi del Sannio”. L’evento è stato l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo Bilancio di Genere (BdG) 2026 e il Gender Equality Plan (GEP) 2026-2028, strumenti che rafforzano il percorso dell’Ateneo sui temi della trasparenza, dell’inclusione e della responsabilità sociale.

«La parità non è un semplice traguardo formale, ma deve diventare una consapevolezza diffusa per sconfiggere un problema sociale profondo, che richiede il nostro impegno concreto nelle azioni di ogni giorno – ha dichiarato la rettrice Maria Moreno –. Il Bilancio di Genere non rappresenta un punto d’arrivo definitivo, ma uno strumento vivo: ciascuna persona deve potersi sentire riconosciuta nella propria identità all’interno di una comunità universitaria che applica politiche chiare, analizza rigorosamente i dati e programma interventi mirati. Sono le nostre scelte quotidiane a tracciare la strada per i grandi cambiamenti collettivi».

L’iniziativa si è aperta con i saluti istituzionali della rettrice Maria Moreno, della direttrice generale Maria Raffaella Ingrosso, della prefetta di Benevento Raffaela Moscarella e dell’assessora alle Politiche sociali del Comune di Benevento Carmela Coppola. L’introduzione è stata affidata a Paola Saracini, delegata per le Politiche del personale e presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG). Sono seguiti gli interventi di Daniela Zuzolo, delegata per le Pari Opportunità, sul Bilancio di Genere 2026, e di Irene Zoppoli, contrattista di ricerca, sul GEP 2026-2028. I lavori si sono conclusi con una tavola rotonda dedicata al benessere organizzativo, con Mario Cerbone, Rocchina Staiano, Anna Tecce e Francesco Vespasiano.

Il Bilancio di Genere si inserisce in un quadro di riferimento internazionale e nazionale che riconosce la parità come obiettivo fondamentale, in coerenza con le direttive europee e nazionali. Il documento è concepito come uno strumento dinamico di analisi e miglioramento: fotografa le eventuali disparità, individua le criticità e orienta le politiche per valorizzare i talenti, garantire pari opportunità nelle carriere e promuovere il cambiamento culturale.

L’analisi quantitativa della comunità accademica, composta complessivamente da 4.392 persone, restituisce un quadro che, a livello generale, si avvicina alla parità: il 47,97% è costituito da donne e il 52,03% da uomini. Un equilibrio sostanziale si registra nella componente studentesca (48,15% donne e 51,85% uomini) e nel personale tecnico-amministrativo, dove prevale leggermente la componente femminile (51,02% contro il 48,98%). Diversa la situazione nel personale docente e di ricerca, dove le donne rappresentano il 44,11%, rispetto al 55,89% degli uomini. Al di là dei numeri, i dati evidenziano fenomeni di segregazione orizzontale nella platea studentesca, e segregazione verticale per il personale docente e di ricerca.

Un divario che, come ha sottolineato la prof.ssa Zuzolo, si manifesta per la componente studentesca anche nel passaggio dall’università al mondo del lavoro: «La maggiore disparità emerge osservando il percorso della platea studentesca: a fronte di performance accademiche nettamente superiori da parte delle nostre laureate, non corrisponde poi un’adeguata equità di trattamento nel momento dell’immissione nel mondo del lavoro, sia in termini salariali sia nelle opportunità reali di accesso e carriera».

Per affrontare queste criticità, UNISANNIO ha definito una governance coordinata dal Comitato Unico di Garanzia e dalla Delegata per le Pari Opportunità, integrando il Piano di Azioni Positive (PAP) e le misure previste dal Piano Strategico 2025-2027. L’obiettivo è promuovere un ambiente di lavoro e di studio attento alla parità, attraverso la raccolta e l’analisi dei dati, la diffusione della cultura di genere e l’attivazione di percorsi specifici.

Le azioni realizzate nell’ultimo triennio e quelle in corso si sviluppano lungo tre direttrici principali. La prima riguarda la programmazione e l’organizzazione, con l’adozione di linee guida per un linguaggio di genere inclusivo, l’integrazione della dimensione di genere nel PIAO e l’attivazione della carriera alias. La seconda è dedicata al contrasto della violenza e degli stereotipi, attraverso iniziative STEM per superare i pregiudizi nelle scelte formative, la rassegna “25 Novembre e oltre”, con cineforum e seminari, e attività di ricerca e divulgazione. La terza punta alla costruzione di una rete di collaborazione, con il Centro NUVOLE per il counselling e il benessere psicologico della comunità studentesca, la partecipazione alla Commissione CRUI e le collaborazioni territoriali con l’ASL di Benevento, enti e associazioni.