Biometano San Domenico: il comitato "basta ribaltare responsabilità" Il gruppo chiede chiarimenti "Il territorio va protetto"

«La tutela del territorio doveva essere alla base delle attività della società. Dopo le prescrizioni e le ordinanze, doveva diventare una priorità operativa verificabile. Oggi non possiamo ritrovarci davanti a un ricorso che attribuisce al Comune il blocco delle soluzioni e prospetta possibili danni ai terreni confinanti per sostenere la richiesta di riprendere i lavori».

È la posizione del Comitato Civico Territoriale San Domenico e Aree Limitrofe sul ricorso per motivi aggiunti presentato da Benevento Biometano il 5 novembre per ottenere la rimozione dello stop al completamento dell’impianto e contestare alcune prescrizioni ambientali.

La vicenda nasce dalle attività e dalle criticità dell’impianto

«Occorre ristabilire il punto di partenza — dichiara il presidente Salvatore D’Andrea —. Questa vicenda nasce dalla gestione di ingenti quantitativi di biomasse, anche in vasche a cielo aperto, dai miasmi sopportati dai residenti e dalle criticità riscontrate dagli organismi di controllo».

ARPAC ha contestato l’avvio delle attività prima del completamento e del collaudo, l’assenza delle prescritte comunicazioni e difformità rispetto al progetto autorizzato. La stessa ordinanza comunale del 18 settembre richiama, tra le indicazioni dell’Agenzia, la necessità di ripresentare un nuovo progetto in considerazione delle importanti modifiche strutturali.

«È su questi rilievi che la società deve dare risposte. Definire i materiali “organici” e dichiararli non pericolosi non dimostra che potessero essere ricevuti e gestiti in quelle quantità, in quelle strutture e con quelle modalità. Il pubblico interesse alla produzione di energia rinnovabile comprende il rispetto delle condizioni che tutelano chi vive e lavora accanto all’impianto».

Il rischio per i confinanti non può diventare uno strumento di pressione

Nel ricorso la società dichiara che la vasca di raccolta delle acque piovane, attualmente svuotata mediante autospurgo, potrebbe riempirsi e riversare le acque sui terreni confinanti. Attribuisce allo stop comunale l’impossibilità di realizzare il collegamento allo scarico.

«La nostra lettura è netta: si sta cercando di trasformare un rischio da prevenire in un argomento di pressione sulle istituzioni, spostando sul Comune la responsabilità delle possibili conseguenze. Non accettiamo che il messaggio ai cittadini diventi: “se non si sbloccano i lavori, potrebbero esserci altri danni e la colpa sarebbe dell’Amministrazione”.

Se occorrono interventi urgenti, devono essere individuati, valutati e autorizzati specificamente, con tempi e controlli precisi. La loro necessità non giustifica automaticamente il completamento dell’intero impianto».

Il Comitato ricorda inoltre che, nella nota del 18 settembre, era stata proprio la società a dichiarare di non poter attuare gli adeguamenti senza un ulteriore provvedimento giudiziario, collegandovi anche la rimozione dei teli. Nel ricorso contesta invece al Comune di avere interpretato il sequestro come impedimento.

«Queste posizioni devono essere chiarite attraverso gli atti. Resta inoltre quanto previsto dall’ordinanza del 18 settembre: la ripresa delle attività è in ogni caso subordinata alla preventiva e formale verifica del SUAP, con il supporto degli altri settori competenti. Il provvedimento giudiziario non sostituisce questo passaggio».

Quali verifiche sulle possibili conseguenze già prodotte?

«La società prospetta oggi danni futuri. Ma quali accertamenti consentono di conoscere le condizioni attuali dei terreni e delle acque? Sono state verificate eventuali dispersioni, infiltrazioni o alterazioni delle superfici sottostanti le lagune? Con quali indagini e con quali risultati? L’assenza di segni visibili in superficie non può sostituire gli accertamenti tecnici necessari.»

Il Comitato non afferma che vi sia una contaminazione accertata. Chiede che l’eventuale presenza di danni venga verificata sulla base delle criticità riscontrate, senza affidarsi alle sole dichiarazioni aziendali.

Su questi aspetti sono stati richiesti chiarimenti urgenti agli enti competenti, insieme alla documentazione sulla gestione delle acque, sulle misure di prevenzione e sugli interventi autorizzati.

«Dopo criticità di questa rilevanza, controlli e verifiche dovevano essere stringenti, puntuali e coordinati. Chiediamo di conoscere quelli effettivamente svolti e i loro esiti, nei limiti di legge. Non confondiamo la mancanza di informazioni con la prova che nessuno abbia controllato: pretendiamo però riscontri documentati, comprensibili e verificabili».

Comune, ARPAC, ASL, Regione, Provincia, Prefettura e organismi di vigilanza sono chiamati, ciascuno nelle proprie competenze e nel rispetto dell’autonomia dell’autorità giudiziaria, a garantire un raccordo operativo sulle misure di tutela.

Anche la riserva della società di chiedere il risarcimento dei danni impone attenzione alle possibili conseguenze sulle risorse pubbliche.

«I residenti hanno già sopportato i disagi. Non accetteremo che rischi, costi e responsabilità vengano trasferiti indistintamente sulla collettività. La società documenti come protegge il territorio; gli enti rendano conoscibili le verifiche e assicurino le misure necessarie. La salute dei cittadini non può continuare a essere trattata tra rassicurazioni generiche, interpretazioni mutevoli e responsabilità rinviate altrove», conclude D’Andrea.