Povertà nel Sanio: la Uil propone un patto sociale Il sindacato: servono risposte concrete

Il rapporto “Semi di Riscatto” della Caritas diocesana di Benevento evidenzia una povertà che coinvolge sempre più spesso anche lavoratori, pensionati con assegni modesti e famiglie monoreddito. Avere un reddito non basta più, in molti casi, ad affrontare spese alimentari, bollette e cure. Giovanni Sgambati, Segretario generale UIL Napoli e Campania, e Alfredo Di Rubbo, Coordinatore territoriale UIL Benevento, richiamano la necessità di una risposta condivisa: salari adeguati, rispetto dei contratti, occupazione stabile, contrasto al lavoro irregolare e tutela del potere d’acquisto devono tornare al centro delle politiche territoriali. In questo quadro, la UIL Benevento rilancia la mobilitazione nazionale per ridurre la pressione fiscale su lavoratori e pensionati. «Chiediamo alla Regione Campania e ai Comuni sanniti di aprire un confronto sulle addizionali IRPEF, valutando riduzioni, soglie di esenzione più elevate e maggiore progressività per i redditi medio-bassi, salvaguardando sanità e servizi essenziali», sottolinea Di Rubbo. Sul fronte della povertà sanitaria, la UIL accoglie con interesse l’iniziativa annunciata dall’arcivescovo Michele Autuoro per facilitare l’accesso alle visite specialistiche. «Vogliamo promuovere nelle sedi UIL di Benevento e della provincia giornate gratuite di screening e prevenzione, con la collaborazione di medici, professionisti sanitari e associazioni disponibili», aggiunge Di Rubbo. La rete delle sedi UIL, insieme al patronato ITAL e al CAF, potrà rafforzare l’ascolto e l’orientamento sui diritti previdenziali, assistenziali e sulle misure di sostegno alle famiglie. UIL Napoli e Campania e UIL Benevento propongono inoltre un tavolo territoriale con istituzioni, Caritas, parti sociali e Terzo settore per affrontare lavoro povero, difficoltà degli over 55, fragilità degli anziani, occupazione femminile e spopolamento. «Il lavoro della Caritas merita riconoscimento, ma la solidarietà non può sostituire politiche pubbliche efficaci. La salute non deve essere un lusso e il lavoro non può significare povertà: il Sannio ha bisogno di impegni concreti e verificabili», è il messaggio conclusivo della UIL.