Aree interne, Errico: l’ospedale Sant’Alfonso deve tornare pienamente operativo "La Regione si faccia carico del suo ripristino”

“Sant’Agata de’ Goti non può essere lasciata senza un presidio ospedaliero pienamente funzionante. Il Sant’Alfonso Maria de’ Liguori deve tornare a garantire servizi, reparti, posti letto, personale sanitario e un Pronto soccorso realmente operativo. Non possiamo accettare che i cittadini delle aree interne debbano affrontare distanze e difficoltà maggiori per ricevere cure adeguate”.

È uno dei passaggi centrali dell’intervento del consigliere regionale Fernando Errico, intervenuto oggi nel corso della seduta monotematica del Consiglio regionale dedicata alle “Aree interne della Campania”.

Errico ha posto con forza la questione sanitaria, indicando nella piena funzionalità dell'ospedale di Sant’Agata de’ Goti una delle priorità per il Sannio e per l'intero territorio delle aree interne. Il pronunciamento del Tar sul ripristino del Pronto soccorso rappresenta un passaggio importante, ma non può essere considerato un punto di arrivo.

“Adesso occorre tradurre questo risultato in servizi concreti. Sant’Agata ha bisogno di un presidio capace di rispondere alle necessità della popolazione, con un'organizzazione adeguata, professionisti, posti letto e prestazioni specialistiche. La Regione deve farsi carico di queste necessità. La tutela della salute non può dipendere dal Comune in cui si vive”. Il consigliere ha inserito la vicenda del Sant’Alfonso in una riflessione più ampia sulle politiche da mettere in campo per contrastare lo spopolamento e garantire pari diritti di cittadinanza a chi vive lontano dai grandi centri urbani. “Le aree interne non sono territori da assistere, ma comunità che devono poter contare sulle stesse opportunità e sugli stessi servizi del resto della Campania”. Un principio che riguarda il Fortore, il Tammaro-Titerno, l'Alta Irpinia, l'Alto Matese, il Cilento interno, il Vallo di Diano e il Sele-Tanagro-Alburni. Accanto alla sanità, Errico ha indicato nel rafforzamento della medicina territoriale un'altra priorità, con particolare riferimento all'accessibilità delle prestazioni specialistiche, all'assistenza domiciliare e alla presenza dei professionisti sanitari. La programmazione, ha sottolineato, deve tenere conto non soltanto del numero degli abitanti, ma anche delle distanze, delle caratteristiche geografiche e delle effettive necessità delle comunità. Altro capitolo centrale è quello della mobilità. “Non può esserci sviluppo se raggiungere un ospedale, una scuola o un luogo di lavoro diventa un percorso a ostacoli”. Da qui la necessità di una programmazione organica degli interventi sulla viabilità, di una manutenzione costante delle strade e di collegamenti più efficienti attraverso il trasporto pubblico locale, in particolare per studenti, lavoratori e anziani. Sul fronte della scuola, il consigliere ha ribadito il ruolo degli istituti scolastici come presìdi sociali e culturali, soprattutto nei piccoli Comuni. Investire nell'offerta educativa, nei servizi per l'infanzia, nel trasporto scolastico e nella formazione significa anche creare le condizioni per trattenere le giovani generazioni. “I ragazzi devono poter scegliere liberamente se restare, partire o tornare. Ma perché il legame con le proprie radici possa trasformarsi in una scelta di vita, servono opportunità concrete”. Per quanto riguarda il lavoro e lo sviluppo economico, Errico ha richiamato le potenzialità dell'agricoltura di qualità, delle filiere agroalimentari, dell'artigianato, delle attività manifatturiere e del turismo culturale e naturalistico. Per sostenere le imprese e favorire nuova occupazione occorrono infrastrutture digitali, accesso al credito, formazione, servizi e strumenti capaci di accompagnare gli investimenti. Fondamentale anche la collaborazione tra università, centri di ricerca, imprese e amministrazioni locali. Un'attenzione specifica è stata riservata alla tutela del territorio, dalla prevenzione del dissesto idrogeologico alla gestione delle risorse idriche, dalla manutenzione dei boschi alla prevenzione degli incendi. “La prevenzione deve diventare una componente strutturale della programmazione regionale. Non possiamo intervenire soltanto quando si verifica un'emergenza”. Errico ha infine richiamato le risorse previste dalla Strategia nazionale per le aree interne. La Campania ha individuato sette aree, che coinvolgono complessivamente 143 Comuni, con 98,5 milioni di euro programmati a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale. In vista della scadenza del 31 dicembre 2026, che prevede il raggiungimento di almeno il 70 per cento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti sulle risorse assegnate, il consigliere ha chiesto un monitoraggio puntuale dei progetti e del loro stato di attuazione. “Dobbiamo sapere quali interventi sono stati approvati, quali risorse sono state impegnate, quali cantieri sono partiti e quali ostacoli devono ancora essere superati. Le politiche per le aree interne vanno misurate sui risultati e sulla capacità di migliorare concretamente la vita delle persone”. In conclusione, Errico ha auspicato un confronto istituzionale stabile con Comuni, Province e rappresentanze economiche e sociali, accompagnato da verifiche periodiche sull'attuazione degli interventi.