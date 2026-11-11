Mastella "Le aree interne non chiedono assistenza ma diritto al futuro" L'intervento del consigliere regionale sannita

«Le aree interne della Campania non chiedono assistenza, ma il diritto di avere un futuro. Non possiamo continuare a chiedere ai giovani di restare nei nostri paesi senza garantire loro lavoro, servizi e collegamenti adeguati». È il messaggio lanciato dal consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro) nel suo intervento alla seduta monotematica del Consiglio regionale dedicata alle Aree interne.



Mastella ha posto al centro della discussione il tema delle infrastrutture e dei trasporti, indicandoli come condizioni indispensabili per contrastare lo spopolamento. «La mobilità è il primo vero diritto di cittadinanza delle aree interne. La riapertura della ferrovia Benevento–Cancello–Napoli, prevista nei primi mesi del 2027, deve essere accompagnata da un servizio efficiente, con corse frequenti, orari adeguati ai pendolari e collegamenti integrati con gli autobus. Su questo chiedo alla Regione e al vicepresidente Casillo il massimo impegno per il rispetto dei tempi».



Il consigliere ha richiamato anche la propria interrogazione sull'elettrificazione della Salerno–Avellino–Benevento, sollecitando le risorse necessarie per completare l'opera fino al capoluogo sannita, oltre agli interventi sulla Benevento–Caserta, sul traforo del Partenio e sulla viabilità provinciale e comunale.



Particolare attenzione è stata dedicata alla sanità nelle Aree interne, con la proposta di introdurre incentivi economici per medici e infermieri impegnati nei pronto soccorso dei territori più disagiati, prendendo a riferimento il modello della Regione Sardegna, che ha previsto contributi mensili aggiuntivi fino a 2.000 euro per i medici e 1.000 euro per gli infermieri. «Dobbiamo rendere più attrattivo lavorare nei presidi sanitari delle Aree interne, garantendo personale e servizi adeguati ai cittadini», ha sottolineato Mastella.



Nel corso della seduta, la maggioranza ha inoltre sottoscritto compattamente una risoluzione sulle Aree interne, elaborata con il contributo di tutte le forze politiche, compreso il gruppo Casa Riformista–Italia Viva–Noi di Centro. Il documento recepisce anche alcune proposte avanzate da Mastella e già inserite nel Documento di economia e finanza regionale, tra cui la fiscalità di vantaggio per imprese, professionisti e nuovi residenti, il rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni e un Piano straordinario per la mobilità e l'accessibilità. Prevista anche una ricognizione delle opere PNRR rimaste incompiute, per individuare le risorse necessarie al loro completamento.



«È un risultato importante perché dimostra che sulle Aree interne è possibile costruire una convergenza politica ampia, trasformando le proposte in impegni concreti per la Regione», ha evidenziato il consigliere.



Mastella ha inoltre espresso la propria disponibilità a sostenere la proposta avanzata dalla Rete interuniversitaria RISE, coordinata dall'Università del Sannio, in occasione del Summit Aree Interne 2030 svoltosi a Benevento il 29 e 30 ottobre. L'iniziativa punta alla creazione di un Hub tecnico-scientifico permanente, a supporto della Regione e dei piccoli Comuni nella progettazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati con risorse pubbliche, affiancando senza sovrapposizioni il Comitato regionale per le Aree interne. «Non basta stanziare risorse se poi i Comuni non hanno personale e competenze per utilizzarle. Il contributo delle Università può essere decisivo per trasformare i finanziamenti in opere e servizi», ha osservato Mastella.



Il passaggio centrale dell'intervento ha riguardato la proposta di legge regionale “Misure straordinarie per la competitività, l'attrattività e l'innovazione delle Aree Interne della Campania”, che Mastella presenterà pubblicamente il 26 novembre nell'ambito dell'Officina delle Aree Interne, prima del deposito ufficiale.



«È l'evoluzione della “Sannio Zone” che avevo proposto in campagna elettorale, estese oggi a tutte le alAree interne della Campania. Vogliamo istituire la “Aree Interne Zone Campania”, con incentivi per le imprese, sostegno ai giovani professionisti e ai nuovi residenti. La proposta contempla, nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, l'esenzione dall'IRAP per cinque anni e la riduzione dell'addizionale regionale IRPEF per i primi tre anni di residenza».



Il progetto prevede inoltre uno Sportello Unico per semplificare gli investimenti, interventi per la sanità di prossimità, il potenziamento delle infrastrutture e un Fondo regionale con una dotazione iniziale proposta di 20 milioni di euro per il triennio 2026-2028.



«Dobbiamo passare dalla difesa dei territori alla loro competitività. È questa la filosofia dell'Officina delle Aree Interne: rendere conveniente vivere, lavorare e investire nei piccoli Comuni. Non basta incentivare un'impresa se poi non le garantiamo strade, ferrovie e servizi adeguati. Le aree interne non devono sopravvivere grazie alla nostalgia di chi le ama, ma tornare a vivere grazie alle opportunità che siamo capaci di creare».



«La proposta è aperta al confronto con tutte le forze politiche, perché su questi temi serve una responsabilità condivisa. La Campania o cresce tutta, oppure non cresce davvero», ha concluso Mastella.