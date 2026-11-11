Province, Matera: "Bene la riforma del Governo" "Restituiamo rappresentanza e funzioni agli enti”

“La bozza del disegno di legge delega del Governo per la revisione del Testo unico degli enti locali (TUEL), che prevede anche il ritorno all’elezione diretta dei Presidenti e dei Consigli provinciali, va nella direzione che sosteniamo da tempo. È un passaggio importante per superare le criticità introdotte dalla legge Delrio e restituire alle Province una piena legittimazione democratica”.



Così il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, segretario d’Aula del Senato della Repubblica.



“La legge Delrio - prosegue - ha prodotto enti di fatto indeboliti, privati della legittimazione popolare diretta, con competenze e risorse ridimensionate, ma ancora responsabili di servizi fondamentali come la viabilità e l’edilizia scolastica. Io stesso sono stato primo firmatario di un emendamento al decreto Milleproroghe, approvato in Senato, che ha modificato i requisiti di eleggibilità dei sindaci alla presidenza della Provincia, e cofirmatario del disegno di legge per il ritorno all’elezione diretta degli organi provinciali.



Parlo anche da ex amministratore locale quando dico che questi enti sono fondamentali per il territorio e deve essere restituita loro la giusta legittimità e rappresentanza popolare tramite l’elezione diretta, oltre che competenze e risorse.



Mi auguro - conclude - che il percorso avviato dal Governo possa arrivare rapidamente a una riforma organica”.