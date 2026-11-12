Fondovalle Isclero, manto stradale in condizioni critiche: cresce preoccupazione La nota dei rappresentanti di Azione Di Mezza e Passante

"La situazione della Fondovalle Isclero, nel tratto che collega Sant'Agata de' Goti a Telese Terme, ed in particolare tra Dugenta e Melizzano è diventata davvero preoccupante Il manto stradale è ormai in condizioni disastrose. Questa problematica già in passato sollevata pubblicamente da Carmine Passante, attuale coordinatore cittadino di Azione per il Comune di Sant’Agata dei Goti, e’ diventata, oggi, insostenibile. Rivendichiamo una presa in carico della segnalazione da parte della Provincia atteso che parliamo di una strada importante per il territorio della valle caudina e telesina percorsa ogni giorno da tantissime persone che si spostano lavoro, scuola o semplicemente per raggiungere i comuni vicini. Tantissimi i disagi e i rischi cui vengono esposti i tanti cittadini che percorrono questa a scorrimento veloce, dove le auto viaggiano a velocità sostenuta e sono esposte a rischi continui per la presenza di buche e anomalie. Sollecitiamo un intervento risolutivo e tempestivo che consenta di dare risposte ai cittadini senza polemiche ma con un intento di collaborazione fattiva". A riportarlo gli esponenti di Azione Filomena Di Mezza e Carmine Passante.