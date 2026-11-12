Benevento, l’opera lirica al centro di cultura, economia e territorio La presentazione del progetto avverrà il prossimo 19 novembre

Due concorsi internazionali e un convegno dedicato al rapporto tra opera lirica, cultura, economia e territorio. Sono gli appuntamenti del progetto “Il valore dell’Opera lirica”, che sarà presentato alla stampa il 19 novembre, alle ore 11, nella Sala Consiliare della Provincia di Benevento. A promuovere il progetto sono l’associazione Un mondo in musica APS, presieduta dal Maestro Maura Minicozzi, e il presidente dell' ACLI Beni Culturali Napoli, Professore Pasquale Gallifuoco. La conferenza stampa illustrerà i contenuti dell’iniziativa e l’articolazione dei due concorsi internazionali. Le eliminatorie e le semifinali si terranno nella sala Vergineo del Museo del Sannio, mentre il Teatro Comunale ospiterà il galà finale. A completare il programma sarà un convegno, previsto a gennaio, sul tema che dà il titolo al progetto. Tra gli interlocutori istituzionali e culturali figurano l’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini e alcuni esponenti della Camera di Commercio Irpinia - Sannio, Fondazione Città Spettacolo e Sannio Europa. L’incontro consentirà di approfondire il percorso proposto dalle due associazioni, che affianca agli appuntamenti concorsuali una riflessione sul valore dell’opera lirica e sulle sue relazioni con il contesto culturale ed economico del territorio.