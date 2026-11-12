Giornata mondiale della prematurità, il Fatebenfratelli si illumina di viola L'Ospedale Sacro Cuore di Gesù ha aderito alla campagna di sensibilizzazione

L'Ospedale Sacro Cuore di Gesù aderisce alla campagna internazionale di sensibilizzazione. Al centro dell'iniziativa la tutela dei neonati prematuri, l'importanza delle cure specialistiche e il sostegno alle famiglie anche dopo la dimissione ospedaliera. Un fascio di luce viola per accendere i riflettori sulla prematurità, una realtà che ogni anno coinvolge milioni di famiglie in tutto il mondo e richiama l'attenzione sull'importanza delle cure neonatali, della prevenzione e dell'assistenza ai bambini nati troppo presto. Domenica 15 novembre 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità (World Prematurity Day), l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento illuminerà di viola la propria facciata, aderendo alla campagna internazionale di sensibilizzazione dedicata ai piccoli nati prematuramente. L'edizione 2026 segna un cambiamento significativo: la ricorrenza, tradizionalmente celebrata il 17 novembre, viene ufficialmente anticipata al 15 novembre, data inserita nel calendario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una scelta volta a rafforzare la visibilità internazionale dell'iniziativa e a richiamare ulteriormente l'attenzione sulla salute dei neonati prematuri e sulle necessità assistenziali che accompagnano il loro percorso di crescita. Il viola, colore simbolo della giornata, rappresenta la sensibilità, la delicatezza e, al tempo stesso, la forza dei bambini che affrontano i primi giorni e mesi di vita in condizioni di particolare fragilità. L'illuminazione della facciata dell'ospedale sarà dunque molto più di un gesto simbolico: un abbraccio ideale ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e a tutti i professionisti sanitari che ogni giorno si prendono cura di loro, offrendo competenze, attenzione e assistenza qualificata. L'iniziativa vede il coinvolgimento della Direzione dell'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, con il Priore Fra Michele Montemurri, il Direttore Amministrativo Giovanni Carozza, il Direttore Sanitario Guido Quici e il Direttore del Dipartimento Materno Infantile Raffaello Rabuano. Una partecipazione che testimonia l'attenzione della struttura sanitaria verso un tema di grande rilevanza medica, assistenziale e sociale. La prematurità rappresenta, infatti, una delle principali sfide della medicina neonatale. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo nascono prematuramente circa 15 milioni di bambini: in pratica, un neonato su dieci. Si definiscono prematuri i bambini che vengono al mondo prima della 37ª settimana di gestazione. Soprattutto nei casi di maggiore prematurità, possono essere necessari percorsi assistenziali complessi, tecnologie avanzate e un approccio multidisciplinare altamente specializzato. I progressi compiuti negli ultimi anni dalla neonatologia hanno migliorato sensibilmente le possibilità di sopravvivenza e le prospettive di salute dei piccoli prematuri. Tuttavia, il percorso di cura non si conclude con la nascita e nemmeno con la dimissione dall'ospedale. È fondamentale assicurare una presa in carico continuativa, attraverso controlli specialistici, monitoraggio della crescita e dello sviluppo neuropsicomotorio, accompagnando i bambini e i loro genitori anche nella delicata fase successiva al ricovero. È proprio questo uno dei messaggi centrali della campagna internazionale 2026: «Neonati piccoli, grande potenziale. Investiamo nel follow-up per proteggere il loro futuro!». Un richiamo forte alla necessità di rafforzare i servizi di assistenza e accompagnamento dopo il ricovero in Terapia Intensiva Neonatale, affinché nessuna famiglia venga lasciata sola e ogni bambino possa sviluppare pienamente le proprie potenzialità. Accanto alle competenze mediche e infermieristiche, un ruolo determinante è svolto dalla presenza dei genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso assistenziale. Il contatto pelle a pelle, il sostegno all'allattamento e la vicinanza affettiva sono elementi fondamentali per il benessere del neonato. La famiglia, infatti, non è soltanto destinataria delle cure, ma parte integrante del percorso terapeutico e un riferimento insostituibile per la crescita del bambino. Con l'adesione alla Giornata Mondiale della Prematurità, l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione su questo importante tema e nella valorizzazione del lavoro quotidiano di tutti i professionisti che operano nell'ambito materno-infantile e neonatologico. Il viola che domenica 15 novembre illuminerà la struttura di viale Principe di Napoli sarà il segno visibile di un messaggio che va oltre la celebrazione di una ricorrenza: ogni bambino, anche quando nasce troppo presto, ha diritto a cure adeguate, protezione, attenzione e a tutte le opportunità necessarie per costruire il proprio futuro. Perché dietro ogni piccolo prematuro c'è una grande storia di coraggio, amore e speranza. E ogni progresso nella medicina, nell'assistenza e nel sostegno alle famiglie può contribuire a scriverne un nuovo, importante capitolo.