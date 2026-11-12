"Crescere nei piccoli comuni 2026": a Paolisi 13.050,54 euro famiglie e giovani Soddisfatto il sindaco Maietta: "Opportunità per ampliare le attività"

Risorse per opportunità educative, culturali, ricreative e di socializzazione. Il Comune di Paolisi figura nell’elenco definitivo dei beneficiari dell’avviso nazionale “Crescere nei piccoli comuni 2026”, promosso dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Comune è stato assegnato un finanziamento di 13.050,54 euro, nell’ambito di una misura nazionale da 50 milioni di euro rivolta ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. L’iniziativa è finalizzata a rafforzare i servizi di prossimità e a favorire opportunità educative, sociali e relazionali per le famiglie, con particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti. Le risorse potranno sostenere attività educative, culturali, ricreative e sportive, nonché occasioni di incontro e socializzazione tra generazioni. Il finanziamento consentirà al Comune di programmare iniziative rivolte alle nuove generazioni e alla partecipazione alla vita della comunità. Le attività specifiche saranno definite e comunicate nei successivi passaggi di attuazione. “Queste risorse rappresentano un’opportunità per ampliare le attività dedicate ai più giovani e alle famiglie. Informeremo la cittadinanza sulle iniziative che saranno programmate”, dichiara il sindaco di Paolisi Umberto Maietta.