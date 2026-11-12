San Giorgio La Molara: viabilità sostenibile con il progetto FortorE-Bike Il Comune investe nella mobilità sostenibile

Il Comune di San Giorgio La Molara investe nella mobilità sostenibile e nella valorizzazione del territorio attraverso il progetto FortorE-Bike, finanziato nell’ambito del PSR Campania 2014-2020, Misura 19.2.1 – Tipologia di intervento 7.5.1. L’iniziativa prevede la disponibilità di tre biciclette elettriche, accompagnate da un sistema innovativo per favorire la scoperta del territorio del Fortore attraverso il cicloturismo. Il servizio è supportato dall’app Bike Fortore, attraverso la quale è possibile prenotare le biciclette e consultare i percorsi cicloturistici. Le mappe interattive e la geolocalizzazione consentono di seguire gli itinerari, orientarsi lungo il tragitto e individuare i punti di ristoro e ricarica, esplorando le strade secondarie e rurali che attraversano i territori coinvolti. A completare il sistema sono le casette per il ricovero e la ricarica delle biciclette, protette dalle intemperie e dotate di pannelli fotovoltaici, per consentire una ricarica sostenibile e autonoma. Un progetto che unisce innovazione, sostenibilità e promozione turistica, offrendo nuove opportunità per vivere e conoscere il territorio del Fortore e valorizzandone il paesaggio, le aree rurali e le comunità.