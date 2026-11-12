Caso scuola Torre, comitato e opposizioni chiamano i cittadini in piazza Il comitato denuncia le criticità legate alla demolizione dell’edificio

Il Comitato “Salviamo le scuole Torre e Sala e il quartiere Mellusi dallo scempio”, le associazioni della società civile e le forze di opposizione di centro-sinistra invitano la cittadinanza a partecipare alla manifestazione di sabato 14 novembre ore 16.00 davanti al cantiere della scuola Torre, emblema della gestione fallimentare e perversa dell’amministrazione Mastella. La vicenda dell’abbattimento di una scuola, che richiedeva unicamente interventi di manutenzione straordinaria, ci ha fatto vedere di cosa è capace questa governance:

ottenimento di ingenti finanziamenti grazie a sorprendenti difformità di dati (le due relazioni tecniche sull’adeguatezza sismica degli edifici scolastici redatte prima e dopo l’avvio del PNRR);

distruzione di un edificio annoverato tra le architetture significative del Novecento dal Ministero della Cultura;

danno economico che pesa sui futuri contribuenti che dovranno ripagare i debiti contratti con il PNRR per questa demolizione inutile, visto che la scuola poteva essere solo ristrutturata e non abbattuta;

danno alle famiglie e agli alunni, smistati in tre diversi istituti per il secondo anno consecutivo, con indubbie ripercussioni sulla qualità della formazione;

danno agli insegnanti per l’accorpamento di orari non funzionali didatticamente e al personale ATA, soggetto a spostamenti continui;

danno agli esercizi commerciali della zona, penalizzati dal mancato afflusso di persone, tanto da costringere diversi di loro ad una chiusura irreversibile;

danno ai cittadini, impediti nello svolgere la normale vita quotidiana dalla ingiustificata chiusura di via Marmorale;

errori tecnici da un lato e varianti continue del progetto dall’altro, dettate dalla Ditta vincitrice dell’appalto, con conseguenti maggiori oneri;

danno al paesaggio urbano costituito proprio intorno al fulcro delle scuole, con disagio anche visivo e psicologico per gli abitanti del quartiere;

danno ambientale, con l’inserimento in uno spazio insufficiente di un mastodonte di cemento armato, assolutamente sproporzionato che ha praticamente tombato i preesistenti spazi abitativi retrostanti.

La vicenda della scuola Torre non può che essere letta all’interno di un doloroso elenco di comportamenti dannosi e ambigui di quest’amministrazione, i cui massimi dirigenti fiduciari sono oggi indagati per concussione e corruzione. La giunta Mastella giunge al termine del mandato elettorale lasciando dietro di sè un elenco di macerie e deturpazioni alla città che qui brevemente riassumiamo: la distruzione del terminal dei bus interprovinciali, sostituito da un non terminato parcheggio auto multipiano e delocalizzazione dei bus su almeno 2 km di strada pubblica; cementificazione di Piazza Risorgimento; lottizzazione dell’intera città divenuta un unico parcheggio a pagamento; cantieri aperti senza speranza di chiusura, come quello in via Rummo e al Malies; realizzazione di costosi e inutili orpelli, come la vetrinetta presso l’Arco di Traiano e l’infopoint a Piazza cardinal Pacca. Lo snaturamento della città va di pari passo con una gestione non trasparente della macchina amministrativa, che, come abbiamo appreso dalle inchieste in corso, avrebbe elevato la corruzione a sistema anche per le cose più ordinarie. E tutto questo, cari concittadini, lo abbiamo permesso noi, con la sopita indifferenza di chi non vuol vedere. Abbiamo consentito di mettere le mani sulla città e di renderla irriconoscibile e disfunzionale. Per questo vogliamo che l’intera giunta si dimetta, prima che possa fare ulteriori danni. Partecipate tutti alla manifestazione. Fate sentire il dissenso. È un impegno civico.