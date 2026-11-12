Ingerisce farmaci, li dà al figlio di 9 anni e cerca di soffocarlo con cuscino Benevento. La donna arrestata dalla Mobile

Lui, 9 anni, è grazie al cielo non più in pericolo di vita, mentre lei è piantonata in ospedale, in stato di arresto per tentato omicidio del figlio. E' l'ipotesi di reato contestata ad una 49enne che abita in un centro a poca distanza da Benevento, fermata dalla Squadra mobile. E' ritenuta la responsabile di un episodio gravissimo, le cui fasi sono ancora in via di definizione, accaduto nella sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, forse nel tentativo di farla finita, avrebbe assunto farmaci antidepressivi non alle dosi terapeutiche che le erano stati prescritti, poi avrebbe somministrato 4- 5 compreesse della stessa sostanza al piccolo, che avrebbe successivamentee cercato di soffocare con un cuscino.

Una storia drammatica e sconvolgente, scoperta quando mamma e figlio sono stati trasportati al San Pio. È stato il papà- la coppia è separata da qualche mese ma coabita-, rientrando, a rinvenirli assopiti. Ha pensato che dormissero, non li ha inizialmente disturbati. Poi ha fatto scattare l'allarme, da qui l'intervento degli agenti e l'avvio delle indagini - sequestrato un diario nek quale la 49enne avrebbe descritto lonstato in cui era - dirette dal sostituto procuratore Carmine Pigantiello e sfociate nell'arresto della donna, difesa dall'avvocato Antonella Rinaldi.