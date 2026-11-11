Benevento con vista Samp: sfida suggestiva che rievoca bei ricordi Tanti anche gli ex nelle due squadre. In campionato (sempre in A) bilancio favorevole alla strega

Allenamenti con vista Genova. Sfida suggesiva quella con la vecchia Samp.

Due ex giallorossi nell'organico blucerchiato: il difensore De Paoli e Cristian Puggioni, responsabile del settore giovanile. Tre quelli nelle file giallorosse: Luigi Cherubini, che proprio nella Samp ha giocato lo scorso anno, Pietro Beruatto, che ha disputato 16 partite nel 24/25, e Antonio Siatounis che ha fatto ben 4 anni nel settore giovanile doriano. Storie che si intrecciano tra due società lontane anni luce, non solo per i chilometri che distanziano Benevento da Genova, ma sicuramente anche per storia e tradizione. La Samp forte di uno scudetto conquistato e persino di una finale di Coppa dei Campioni, culla per giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano, a cominciare ovviamente da Vialli e Mancini. Il Benevento con la sua storia recente, divenuta improvvisamente brillante dopo anni di anonimato.

E una sfida emozionante per la strega, che proprio a Marassi iniziò l'avventura nella sua prima serie A il 20 agosto del 2017. Andò anche in vantaggio quella sera, con un gol di Amato Ciciretti, ma poi un “certo” Quagliarella ribaltò risultato e squadra giallorossa portando la Samp alla vittoria (2-1).

Sei volte si sono affrontati giallorossi e blucerchiati, due volte in Coppa Italia, quattro in campionato. Nella competizione tricolore è andata sempre male: ko la prima volta il 19 agosto 2006 (2-0, Bonazzoli e Quagliarella) nello stadio beneventano, 2-0 il 17 agosto del 2013 a Marassi con la doppietta di Manolo Gabbiadini.

In campionato il bilancio è addirittura migliore quello del Benevento, che può vantare due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Del ko abbiamo detto, le due vittorie sono entrambe col punteggio di 3-2. La prima il 6 gennaio 2018 al Vigorito con la doppietta di Massimo Coda e il gol di Brignola. L'altra nella stagione in A con Inzaghi alla seconda di campionato: vittoria storica a Marassi con la doppietta di Luca Caldirola e il gol finale di Letizia. Rimane l'unico pareggio, quello del 2021 al Vigorito: vantaggio dell'ex Caprari, pareggio di Baldè.

Nella foto Pietro Beruatto con la maglia della Sampdoria