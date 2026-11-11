Benevento con vista Samp: sfida suggestiva che rievoca bei ricordi

Allenamenti con vista Genova. Sfida suggesiva quella con la vecchia Samp.
Due ex giallorossi nell'organico blucerchiato: il difensore De Paoli e Cristian Puggioni, responsabile del settore giovanile. Tre quelli nelle file giallorosse: Luigi Cherubini, che proprio nella Samp ha giocato lo scorso anno, Pietro Beruatto, che ha disputato 16 partite nel 24/25, e Antonio Siatounis che ha fatto ben 4 anni nel settore giovanile doriano. Storie che si intrecciano tra due società lontane anni luce, non solo per i chilometri che distanziano Benevento da Genova, ma sicuramente anche per storia e tradizione. La Samp forte di uno scudetto conquistato e persino di una finale di Coppa dei Campioni, culla per giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano, a cominciare ovviamente da Vialli e Mancini. Il Benevento con la sua storia recente, divenuta improvvisamente brillante dopo anni di anonimato.
E una sfida emozionante per la strega, che proprio a Marassi iniziò l'avventura nella sua prima serie A il 20 agosto del 2017. Andò anche in vantaggio quella sera, con un gol di Amato Ciciretti, ma poi un “certo” Quagliarella ribaltò risultato e squadra giallorossa portando la Samp alla vittoria (2-1).
Sei volte si sono affrontati giallorossi e blucerchiati, due volte in Coppa Italia, quattro in campionato. Nella competizione tricolore è andata sempre male: ko la prima volta il 19 agosto 2006 (2-0, Bonazzoli e Quagliarella) nello stadio beneventano, 2-0 il 17 agosto del 2013 a Marassi con la doppietta di Manolo Gabbiadini.
In campionato il bilancio è addirittura migliore quello del Benevento, che può vantare due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Del ko abbiamo detto, le due vittorie sono entrambe col punteggio di 3-2. La prima il 6 gennaio 2018 al Vigorito con la doppietta di Massimo Coda e il gol di Brignola. L'altra nella stagione in A con Inzaghi alla seconda di campionato: vittoria storica a Marassi con la doppietta di Luca Caldirola e il gol finale di Letizia. Rimane l'unico pareggio, quello del 2021 al Vigorito: vantaggio dell'ex Caprari, pareggio di Baldè.
Nella foto Pietro Beruatto con la maglia della Sampdoria