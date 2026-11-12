Colletta alimentare, Lions Club Benevento Host e Arco Traiano in campo I soci dei due Club parteciperanno all'iniziativa

I soci dei due Club saranno presenti presso il supermercato Conad di via Colonnette a Benevento per sostenere la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Anche quest’anno i Lions scendono in campo al fianco di chi è in difficoltà. Sabato 14 novembre 2026, in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, i soci del Lions Club Benevento Host e del Lions Club Benevento Arco Traiano parteciperanno all’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, prestando la propria attività di volontariato presso il supermercato Conad di via Colonnette a Benevento. Nel corso della giornata, i soci dei due Club saranno impegnati nella sensibilizzazione dei cittadini e nella raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, invitando quanti si recheranno a fare la spesa a compiere un piccolo gesto di solidarietà attraverso la donazione di prodotti destinati alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica. Un appuntamento che rappresenta un’importante occasione di partecipazione e condivisione, nel segno dei valori di servizio e solidarietà che da sempre contraddistinguono l’impegno dei Lions sul territorio. La partecipazione congiunta dei due Club beneventani testimonia la volontà di rafforzare la collaborazione nelle iniziative di carattere sociale, contribuendo concretamente a sostenere la rete di solidarietà che ogni giorno opera a favore delle persone più fragili. «La solidarietà si costruisce attraverso gesti semplici, capaci però di fare una grande differenza nella vita di chi attraversa un momento di difficoltà. Con la nostra presenza vogliamo non soltanto contribuire alla raccolta di generi alimentari, ma anche sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’attenzione verso il prossimo. È questo lo spirito che anima il nostro impegno e che si traduce nel motto dei Lions: We Serve», sottolineano i rappresentanti dei due Club. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare numerosa alla raccolta di sabato 14 novembre presso il Conad di via Colonnette, donando anche un solo prodotto alimentare. Un piccolo gesto che, grazie alla generosità di tanti, può trasformarsi in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.