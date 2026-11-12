Mastella inizia la radioterapia: "Una sfida difficile, ma non impossibile" L'annuncio del sindaco di Benevento attraverso un post pubblicato sui profili social

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha iniziato il percorso di radioterapia. A comunicarlo è stato lo stesso primo cittadino attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, nel quale ha voluto rivolgere un pensiero e un ringraziamento a quanti, in questi mesi, gli hanno manifestato vicinanza, affetto e solidarietà, anche attraverso la preghiera: "Ho iniziato ieri il mio ciclo di radioterapia. Il mio pensiero va a quanti mi sono stati vicini con la preghiera e in solidarietà. Tanti, con problemi più acuti dei miei, mi hanno commosso", ha scritto Mastella, dedicando poi un messaggio di incoraggiamento a chi sta affrontando momenti difficili: "A loro va una parola di affetto e un invito a resistere e andare avanti con serenità. Vale lo stesso per me. Gioco la mia partita difficile, ma non impossibile". Il sindaco ha poi concluso il suo messaggio con un abbraccio rivolto a tutti e un richiamo al valore della fede e della medicina: "A tutte e a tutti un grande abbraccio. Fede e scienza è il binomio che deve accompagnarci. Buon tempo a venire". Mastella aveva reso pubblica la propria malattia lo scorso luglio, annunciando di avere un tumore durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie, nella basilica di Benevento. In quell'occasione aveva scelto di condividere la notizia con la comunità cittadina e con i fedeli. Ora, con l'avvio della radioterapia, il nuovo aggiornamento affidato ai social, accompagnato da parole di fiducia e gratitudine.