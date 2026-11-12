Focus sul ruolo della Medicina interna per le emergenze cardio respiratorie Giornata di formazione al San Pio

Si terrà venerdì 13 novembre 2026 , dalle ore 9 alle 18, presso la Sala Convegni dell’AORN “San Pio” di Benevento, il convegno scientifico dal titolo “Emergenze Cardio-Respiratorie. Il ruolo della Medicina Interna nella gestione del paziente complesso e comorbido” .

L’iniziativa, promossa dall’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento, si propone come un importante momento di aggiornamento professionale, approfondimento scientifico e condivisione delle esperienze cliniche tra specialisti e professionisti sanitari.

Responsabile scientifico dell’evento è la Dott.ssa Maria Gabriella Coppola, Direttore dell’UOC Medicina Interna dell’AORN “San Pio” di Benevento , che ha individuato nella gestione del paziente complesso e comorbido, soprattutto nelle situazioni di emergenza, uno dei temi di maggiore attualità e rilevanza per la Medicina Interna.

Le emergenze cardio-respiratorie rappresentano, infatti, condizioni cliniche che richiedono tempestività decisionale, competenze multidisciplinari e un approccio diagnostico-terapeutico integrato. La presenza simultanea di più patologie croniche, la fragilità individuale, la polifarmacoterapia e le possibili interazioni tra le diverse condizioni cliniche rendono spesso particolarmente complessa la gestione del paziente, imponendo strategie assistenziali personalizzate e attentamente calibrate.

In questo scenario, il ruolo della Medicina Interna assume una valenza fondamentale. Il riconoscimento precoce dei segni di deterioramento clinico, l'impiego di metodiche diagnostiche e terapeutiche innovative e la modulazione appropriata dei trattamenti, anche alla luce delle caratteristiche individuali di ciascun paziente, costituiscono elementi essenziali per garantire cure efficaci, appropriate e sicure.

La gestione globale del malato e la personalizzazione dei percorsi di cura rappresentano, dunque, i pilastri di un modello assistenziale capace di rispondere alle esigenze di pazienti sempre più complessi, nei quali patologie acute e croniche si intrecciano, richiedendo una visione clinica d'insieme.

L'obiettivo del convegno è quello di favorire l'arricchimento delle competenze cliniche, diagnostiche e terapeutiche dei partecipanti, attraverso l'aggiornamento sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle linee guida relative al management di patologie ad alta prevalenza nell'ambito della Medicina Interna, con particolare attenzione alle problematiche cardio-respiratorie.

Ampio spazio sarà dedicato al confronto multidisciplinare, nella consapevolezza che la collaborazione tra le diverse professionalità sanitarie rappresenti una risorsa imprescindibile per affrontare le situazioni cliniche più complesse e migliorare la qualità e la sicurezza dell'assistenza.

La giornata formativa intende, pertanto, consolidare il ruolo della Medicina Interna come punto di riferimento nella presa in carico del paziente fragile e pluripatologico, valorizzando un approccio integrato che metta al centro la persona, i suoi bisogni e la continuità delle cure.

L'evento si svolgerà dalle ore 9:00 alle 18:00. Un appuntamento di rilievo scientifico e formativo per promuovere conoscenze, competenze e sinergie professionali, con l'obiettivo comune di affrontare con sempre maggiore appropriatezza e tempestività le emergenze cardio-respiratorie e le sfide assistenziali del paziente internistico complesso.