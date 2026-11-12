Focus sul ruolo della Medicina interna per le emergenze cardio respiratorie

Giornata di formazione al San Pio

focus sul ruolo della medicina interna per le emergenze cardio respiratorie
Benevento.  

Si terrà venerdì 13 novembre 2026, dalle ore 9 alle 18, presso la Sala Convegni dell’AORN “San Pio” di Benevento, il convegno scientifico dal titolo “Emergenze Cardio-Respiratorie. Il ruolo della Medicina Interna nella gestione del paziente complesso e comorbido”.

L’iniziativa, promossa dall’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento, si propone come un importante momento di aggiornamento professionale, approfondimento scientifico e condivisione delle esperienze cliniche tra specialisti e professionisti sanitari.

Responsabile scientifico dell’evento è la Dott.ssa Maria Gabriella Coppola, Direttore dell’UOC Medicina Interna dell’AORN “San Pio” di Benevento, che ha individuato nella gestione del paziente complesso e comorbido, soprattutto nelle situazioni di emergenza, uno dei temi di maggiore attualità e rilevanza per la Medicina Interna.

Le emergenze cardio-respiratorie rappresentano, infatti, condizioni cliniche che richiedono tempestività decisionale, competenze multidisciplinari e un approccio diagnostico-terapeutico integrato. La presenza simultanea di più patologie croniche, la fragilità individuale, la polifarmacoterapia e le possibili interazioni tra le diverse condizioni cliniche rendono spesso particolarmente complessa la gestione del paziente, imponendo strategie assistenziali personalizzate e attentamente calibrate.

In questo scenario, il ruolo della Medicina Interna assume una valenza fondamentale. Il riconoscimento precoce dei segni di deterioramento clinico, l'impiego di metodiche diagnostiche e terapeutiche innovative e la modulazione appropriata dei trattamenti, anche alla luce delle caratteristiche individuali di ciascun paziente, costituiscono elementi essenziali per garantire cure efficaci, appropriate e sicure.

La gestione globale del malato e la personalizzazione dei percorsi di cura rappresentano, dunque, i pilastri di un modello assistenziale capace di rispondere alle esigenze di pazienti sempre più complessi, nei quali patologie acute e croniche si intrecciano, richiedendo una visione clinica d'insieme.

L'obiettivo del convegno è quello di favorire l'arricchimento delle competenze cliniche, diagnostiche e terapeutiche dei partecipanti, attraverso l'aggiornamento sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle linee guida relative al management di patologie ad alta prevalenza nell'ambito della Medicina Interna, con particolare attenzione alle problematiche cardio-respiratorie.

Ampio spazio sarà dedicato al confronto multidisciplinare, nella consapevolezza che la collaborazione tra le diverse professionalità sanitarie rappresenti una risorsa imprescindibile per affrontare le situazioni cliniche più complesse e migliorare la qualità e la sicurezza dell'assistenza.

La giornata formativa intende, pertanto, consolidare il ruolo della Medicina Interna come punto di riferimento nella presa in carico del paziente fragile e pluripatologico, valorizzando un approccio integrato che metta al centro la persona, i suoi bisogni e la continuità delle cure.

L'evento si svolgerà dalle ore 9:00 alle 18:00. Un appuntamento di rilievo scientifico e formativo per promuovere conoscenze, competenze e sinergie professionali, con l'obiettivo comune di affrontare con sempre maggiore appropriatezza e tempestività le emergenze cardio-respiratorie e le sfide assistenziali del paziente internistico complesso.

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