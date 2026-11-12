Fedele incantato da Romano: "Mi ricorda Maggio" Ha fatto due tre cose spettacolari. Bravi anche Cherubini e Kouan. E il manto erboso del Vigorito

Un bel derby. Enrico Fedele, ospite come sempre di Ottochannel, si è divertito: la partitissima del Vigorito gli è piaciuta tantissimo. Aveva temuto che non potesse essere la gara del Benevento, invece dopo un avvio difficile la strega ha praticamente dominato. Serve ancora qualcosa al mercato di gennaio? “Forse un operaio del centrocampo, un conquistatore di palloni. Forse ci potrebbe stare, ma la squadra è già bella così”. Eallora via alla rubrica “Il bello, il brutto e il cattivo”.

Si parte ovviamente dal “bello”

Il bello per me è un ragazzo che non conoscevo, ho visto un giocatore che ha una corsa spettacolare che si chiama Romano. Ha fatto due-tre progressioni che hanno ricordato i famosi terzini fluidificanti dei miei tempi, un po' come lo era Maggio per intenderci. Poi ad un certo punto ha fatto un gesto tecnico di rara bellezza: su un calcio d'angolo, scendeva una palla a candela, lui ha fatto uno stop incollandosi la palla sul piede. Ha capacità tecniche oltre che di gamba, mi ha colpito tantissimo. Così come Cherubini, che è bello veder correre, migliore in campo come Kouan. Ma la cosa migliore della partita, ci tengo a dirlo, può anche non essere un giocatore. Perchè, non ci crederete, ma la cosa più bella è stata il tappeto verde del Vigorito, perfetto nonostante la pioggia. Ho visto una foto del '79, il giorno dell'inaugurazione. Da allora il terreno di gioco è stato sempre spelacchiato. Questa volta invece ho visto un biliardo. Complimenti quindi a chi ne cura lo stato (ovviamente a Giovanni Addazio e la sua “Erga Green”).

Si passa al “brutto” e al “cattivo”

“Parto dal cattivo: per me è stato il reparto offensivo della strega, perché si tira poco. Il “brutto” invece sono i primi 20 minuti in cui il Benevento ha preso le misure, ma l'Avellino in fondo mi ha fatto una bella impressione. Credo che tutte e due le squadre possano raggiungere i play off. E per quanto riguarda la squadra giallorossa non dico quello che tutti speriamo possa fare, per scaramanzia”.