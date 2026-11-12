B, le favorite: alla sosta solo il Modena mantiene il passo del Palermo Le agenzie di scommesse hanno addirittura abbassato la quota dei rosanero

A poco più della metà del girone d'andata della serie B molti pronostici di partenza sono stati pressoché stravolti. Così come è buona consuetudine della serie cadetta, uno dei campionati più imprevedibili del panorama nazionale.

Chi ha tenuto assolutamente fede ai pronostici ovviamente è stato il Palermo, che ha visto addirittura scendere la sua quota vincente sulle piattaforme di scommesse. I rosanero erano quotati inizialmente vincenti a 2.50: ora sono scesi in un “range” tra l'1.50 e l'1.15. D'altro canto la classifica indica senza tema di smentita che la squadra di Pippo Inzaghi sia la favorita numero uno di questo campionato con i suoi 4 punti di vantaggio sulla seconda (il Modena) e addirittura 7 sulla terza (l'Ascoli) che delimita la zona play off.

Chi non ha mantenuto le promesse è stata su tutti la Cremonese, precipitata da quota 5.00 addirittura su alcune agenzie a 60. Quella di Pecchia è squadra che non ha dato segni di continuità, a parte le ultime tre partite (altrettante vittorie). La caratura è buona, la stima dei cosiddetti “quotisti” non è stata ancora recuperata. Altra squadra la cui quota vincente è precipitata è il Pisa. Anche i nerazzurri non riescono a trovare continuità, tanto da scendere dalla quota di partenza di 10.00 all'attuale 30.00.

Chi invece ha mantenuto quote alte nonostante un avvio poco lusinghiero è l'Hellas Verona di Marco Baroni. La squadra veneta era indicata da tutti come la favorita numero due, la cui promozione era pagata a 3.50. Una quota che è scesa, ma non crollata del tutto, passando all'attuale “range” che va da 12 a 20.

Tra le squadre di alta classifica, ma su cui non tutti puntavano, il salto maggiore l'ha fatto il Modena, che è passato da una quota intorno al 10.00 fino all'attuale 4.25 / 4.50. Una quota che le vale l'attuale seconda posizione tra le favorite alla promozione in serie A dopo il Palermo.

Le out sider in crescita

Su tutti l'Ascoli che la maggior parte delle agenzie inserivano nel novero delle squadre che avrebbero lottato per non retrocedere. I bianconeri sono arrivati ad avere una quota promozione pari a 25.00 (“range” tra 19 e 33), addirittura migliore di quella del Mantova. Anche la squadra virgiliana non era quotata tra le favorite in avvio, ora una sua promozione è pagata a 35.

Quelle “scomparse” dai radar

Tra tutte c'è sicuramente la Sampdoria. Che inizialmente veniva quotata addirittura a 12. Ma la gestione Corradi che l'aveva relegata all'ultimo posto le ha fatto perdere la stima delle agenzie che ora stentano ad affibbiarle una quota per la promozione. Così è anche per il Padova che ha avuto troppi alti e bassi per mantenere il 33.00 iniziale.

Per arrivare alle neo promosse serve fare un bel salto numerico: detto dell'Ascoli, tra le quattro che sono salite alla C mantiene una quotazione ancora visibile solo il Benevento, che si aggira tra 65.0 e 67.0. Conta per i giallorossi essere nell'attuale zona play off, così come vale per l'Avellino che mantiene un “range” leggermente più ampio, che parte da 50.0 ed arriva anche a 80.0.