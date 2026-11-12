Tentato omicidio del figlio: ha scritto nel suo diario ciò che aveva combinato Benevento. La 49enne, arrestata dalla Mobile per tentato omicidio, è ancora al San Pio

Ha scritto nel suo diario, come anticipato da Ottopagine, ciò che aveva combinato, di aver cercato di farla finita e di togliere la vita al figlio di 9 anni. Usando, in entrambi i casi, i farmaci, e, per il piccolo, anche un cuscino con il quale avrebbe provato a soffocarlo.

Parole drammatiche, vergate dalla condizione di difficoltà psicologica nella quale era evidentemente precipitata la 49enne arrestata dalla Mobile per tentato omicidio. Una storia sconvolgente, che solo per caso non è sfociata nella tragedia: ambientata in un ceentro della provincia, è al centro delle indagini dirette dal pm Carmine Pignatiello e probabilmente affonda le sue dolorose radici nella separazione consensuale tra la donna ed il marito. Risale alla scorsa estate, lei aveva accettato di andar via con il figlio dalla casa coniugale.

Aveva preso in fitto un appartamento nel quale però non era rimasta a lungo. Si sentiva a disagio ed aveva la sensazione che anche il bimbo non stesse bene, per questo aveva chiesto ed ottenuto di tornare tra quelle mura che conosceva a menadito come culla di un rapporto poi naufragato. Da qui una coabitazione forzata con il coniuge, una situazione che potrebbe aver inciso complessivamente sul suo stato mentale, al punto da indurla a immaginare una terribile soluzione finale.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe assunto a dosi non terapeutiche le medicine che le erano state prescritte, poi le avrebbe somministrate durante il pasto al bambino, che avrebbe poi provato ad uccidere. Il resto lo abbiamo già raccontato in un altro servizio, ora l'attesa è per ciò che dirà il minore, per fortuna fuori pericolo, quando sarà ascoltato, e le risposte, se non resterà in silenzio, che la 49enne, difesa dall'avvocato Vincenzo Sguera, fornirà al Gip durante l'udienza di convalida. E' ancora al San Pio, dove verrà sottoposta anche ad accertamenti psichiatrici. Una storia tristissima.