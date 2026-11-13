Sicurezza lavoro, confronto in Prefettura. Allarme nel Sannio: 6 morti nel 2026 La Prefettura punta a rafforzare controlli e prevenzione

La sicurezza nei luoghi di lavoro torna al centro dell'attenzione nel Sannio, alla luce di dati che evidenziano un aumento degli infortuni, anche mortali, e un numero significativo di irregolarità riscontrate nelle aziende sottoposte a controllo.

Il quadro è emerso nel corso di un confronto istituzionale presieduto dal prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, al quale hanno preso parte i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, di INAIL, INPS e ASL, insieme al presidente di ANCE Benevento, alle associazioni agricole Confagricoltura e Coldiretti e alle organizzazioni sindacali CGIL, FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL.

I numeri fotografano una situazione che richiede particolare attenzione. In provincia di Benevento gli infortuni mortali sono passati dai quattro registrati nell'intero 2025 ai sei verificatisi dall'inizio del 2026. In crescita anche le denunce di infortuni e malattie professionali: 1.382 nel 2025, a fronte delle 1.606 già conteggiate dall'inizio dell'anno in corso.

Un andamento accompagnato dall'incremento dell'attività ispettiva. Rispetto al 2025, gli interventi dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro sono aumentati del 26%. Su un totale di 540 controlli effettuati, sono state individuate 372 aziende irregolari, pari al 69%, con 436 violazioni accertate.

Numeri che confermano la necessità di rafforzare le attività di vigilanza e prevenzione, concentrando gli interventi soprattutto nei comparti maggiormente esposti al rischio, in particolare edilizia e logistica.

Tra le priorità individuate c'è il potenziamento delle verifiche nei piccoli cantieri edili, a partire da quelli impegnati in lavori di importo inferiore al milione di euro. Per individuare le situazioni da sottoporre a controllo si punta anche sull'incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati dei diversi enti, comprese le notifiche preliminari di avvio dei cantieri.

L'obiettivo è verificare non soltanto il rispetto delle norme sulla sicurezza, ma anche la regolarità dei rapporti di lavoro e la corretta applicazione dei contratti collettivi, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori. Previsto, inoltre, un rafforzamento dell'attività di osservazione del territorio da parte delle Forze dell'Ordine per contrastare la presenza di cantieri abusivi.

Altro punto centrale è quello della formazione. È stata sottolineata l'esigenza di diffondere maggiormente la cultura della prevenzione, con particolare riferimento al settore agricolo, senza trascurare gli altri comparti produttivi. In questo ambito, l'INAIL ha manifestato la propria disponibilità a organizzare corsi specifici, sulla base delle proposte che saranno presentate dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali.

Tra le iniziative concordate figura anche l'istituzione, presso la Prefettura di Benevento, di un tavolo permanente di monitoraggio, accogliendo una richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali. L'organismo avrà il compito di seguire l'attuazione delle misure individuate, verificare i primi risultati e definire eventuali ulteriori interventi.

La prossima riunione è prevista nella prima decade di dicembre. L'obiettivo è trasformare il confronto istituzionale in un'azione continuativa, capace di incidere concretamente sulla prevenzione degli infortuni e sul contrasto alle irregolarità, affinché la sicurezza diventi una priorità effettiva in tutti i luoghi di lavoro.