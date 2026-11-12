Pioggia di premi per il Benevento al XV Gran Gala del Calcio - Rever L'organizzatore Alfani: "Questo Galà ogni anno è una nuova emozione: ci saranno 120 premiati"

Si è tenuta presso l’Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo la conferenza stampa di presentazione della XV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever: Il premio più esclusivo che celebra il calcio italiano, nell’ambito del Festival del Calcio Italiano e dello Sport, in programma lunedì 16 novembre ad Arezzo.

Durante l’incontro sono stati svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2025/2026. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani (nella foto in alto), si conferma come un raffinato momento di incontro tra sport, cultura e solidarietà.

“Solo dietro ad un grandissimo lavoro in team, c’è un grande risultato – ha detto il presidente Alfani - Siamo qui a presentare la 15a edizione del “Gran Galà del Calcio – L’originale”, ogni anno è un'emozione. Dietro a questa lista di premiati, che presentiamo oggi, c'è tantissimo lavoro, con oltre 120 premiati confermati, coinvolti in tutte le categorie. Il mio sincero ringraziamento va alla famiglia Manzo, perché Arezzo è la capitale del Calcio e dello Sport per il secondo anno consecutivo”.

L'elenco completo dei vincitori, conferma il prestigio della serata più esclusiva del calcio italiano. Per l'Arezzo ci sono 13 premi. La serata verrà trasmessa in differita su Sportitalia.

Questi i premiati del Gran Galà del Calcio- Italian Football Awards 16 novembre 2026,

relativamente al Benevento Calcio

Presidente Oreste VIGORITO

Premio - MIGLIOR PRESIDENTE GIRONE C DELL'ANNO

Premio - MIGLIORE SQUADRA GIRONE C DELL'ANNO

Premio - MIGLIORE TIFOSERIA GIRONE C DELL'ANNO

Alessandro CILENTO

Premio - MIGLIOR DIRIGENTE SPORTIVO GIRONE C DELL'ANNO

Marcello CARLI

Premio - MIGLIOR DIRETTORE SPORTIVO GIRONE C DELL'ANNO

Sonia IACOVIELLO

Premio - MIGLIOR ADDETTO STAMPA GIRONE C DELL'ANNO

Antonio FLORO FLORES

Premio - MIGLIOR ALLENATORE GIRONE C DELL'ANNO

Gianmarco VANNUCCHI

Premio - MIGLIOR PORTIERE GIRONE C DELL'ANNO

Antonio PRISCO

Premio - MIGLIOR GIOCATORE RIVELAZIONE GIRONE C DELL'ANNO

Mattia MAITA

Premio - MIGLIOR CENTROCAMPISTA GIRONE C DELL'ANNO

Edoardo PIEROZZI

Premio - TERZINO DESTRO TOP 11