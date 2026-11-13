Dormivano al Megaparcheggio di Benevento: scattano i controlli Identificati due cittadini tunisini

Controlli e assistenza alle persone in condizioni di fragilità al Megaparcheggio di Benevento. Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alla mezzanotte, è stato effettuato un intervento congiunto all’interno della struttura situata tra via Vittime di Nassiriya e via del Pomerio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il decoro dell’area e verificare le condizioni delle persone che utilizzavano alcuni locali come riparo notturno di fortuna.

L’operazione, coordinata sul posto dalla Polizia di Stato, ha visto la partecipazione della Polizia Municipale di Benevento e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Benevento.

Durante i controlli sono stati rintracciati due cittadini tunisini. Uno dei due, privo di documenti di riconoscimento al momento dell’identificazione, è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, i rilievi fotosegnaletici e le verifiche relative alla sua identità e alla posizione sul territorio nazionale.

Il secondo cittadino, in possesso di regolare documentazione, è stato invece assistito dagli operatori della Croce Rossa. Al termine delle attività, è stato accompagnato con un mezzo della CRI, sotto la scorta della Polizia Municipale, presso un centro di accoglienza notturna, dove potrà usufruire di una sistemazione adeguata.

L’intervento ha visto la collaborazione tra le diverse forze e organizzazioni coinvolte, coniugando le attività di controllo e tutela della sicurezza dell'infrastruttura con il supporto concreto alle persone in condizioni di difficoltà.