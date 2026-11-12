No a tutela vittima in Costituzione, niente udienze penali da 23 a 27 novembre Benevento. La protesta. A rischio le ultime date dell'incidente probatorio di Santamaria

Niente udienze penali dal 23 al 27 novembre. L'astensione è stata proclamata dall'Unione delle Camere penali italiane per esprimere la “netta contrarietà alla modifica costituzionale volta a introdurre nell’art. 24 della Costituzione. il principio secondo cui «La Repubblica tutela le vittime di reato».

I penalisti ritengono che "i diritti delle vittime trovino già adeguato fondamento nei principi costituzionali vigenti. L’inserimento della tutela della vittima nell’art. 24 Cost., accanto all’inviolabilità del diritto di difesa, determinerà un’alterazione dell’equilibrio del processo penale, ponendo in potenziale conflitto la protezione della persona offesa con la presunzione di non colpevolezza, il contraddittorio e le garanzie difensive dell’imputato”.

Secondo le Camere penali “la tutela della vittima deve essere perseguita mediante interventi concreti e servizi effettivi, senza trasformarsi in un criterio idoneo a giustificare la compressione delle garanzie processuali o l’inasprimento della risposta punitiva”. Da qui l'astensione e la richiesta “alla Camera dei deputati di non approvare definitivamente la riforma”, sollecitando ”Parlamento e Governo a rafforzare concretamente la tutela delle vittime attraverso indennizzi accessibili e tempestivi, servizi di assistenza psicologica, sociale e legale, interventi volti ad assicurare la ragionevole durata dei processi e iniziative dirette a prevenire la vittimizzazione secondaria, salvaguardando al contempo l’effettività del contraddittorio e l’inviolabilità del diritto di difesa”.ù

Lo 'sciopero' dei penalisti cade nei giorni conclusivi dell'incidente probatorio disposto nell'inchiesta su Gennaro Santamaria ed altre persone, con udienze in programma dal 24 al 27 novembre.