Scuola Torre: la protesta dei docenti: "Tre anni divisi in 3 plessi, ora basta" Dai ritardi del cantiere ai 9 milioni di euro che mancano per completare il progetto

Tre anni di disagi, una scuola smembrata in tre edifici distanti tra loro e un cantiere che continua a non dare certezze sul futuro. È la situazione denunciata da un gruppo di insegnanti della scuola media F. Torre, che attraverso una lettera aperta al direttore riportano al centro dell'attenzione le difficoltà quotidiane di docenti, studenti e personale scolastico. A preoccupare, soprattutto, sono i nuovi ritardi annunciati per la ricostruzione dell'istituto: mancherebbero circa 9 milioni di euro per completare il progetto e le date indicate per l'avvio e la consegna dei lavori restano ancora incerte. «Ci siamo sacrificati abbastanza», scrivono i docenti, chiedendo che venga finalmente garantito un luogo adeguato in cui poter svolgere il proprio lavoro.

La lettera dei docenti

Egregio direttore,

siamo un gruppo di insegnanti della scuola media F. Torre e riteniamo che la nostra condizione debba essere resa pubblica. Crediamo che la situazione sia abbastanza nota a tutti, ma, per chiarezza e correttezza, ne facciamo una breve sintesi.

Da tre anni la nostra scuola è stata smembrata in tre edifici lontani fra loro, di cui uno senza parcheggio: la scuola Mezzini, in zona Pacevecchia, la scuola di Capodimonte e l'ex Convento degli Scolopi di via B. Camerario.

Quando ci fu comunicata l'«incredibile» soluzione adottata dalla nostra amministrazione – la Torre era stata individuata come «beneficiaria» dei fondi del PNRR, circa 17 milioni di euro, e dunque era necessario abbatterla e ricostruirla, trovando una collocazione per i circa 500 alunni, 70 docenti e 25 fra amministrativi e collaboratori scolastici – tentammo di opporci e di far valere le nostre ragioni.

Ragioni argomentate e consegnate dapprima attraverso colloqui personali con i responsabili di tali «alchimie», poi rese pubbliche attraverso comunicati stampa e sottoscritte da tutto il corpo docente.

Per chiarire le nostre posizioni riprendiamo le stesse argomentazioni di allora, così come le formulammo negli articoli da noi pubblicati quando ancora tutto era in divenire e si sarebbe potuta trovare una soluzione alternativa, soltanto ascoltando con la volontà di capire ciò che sostenevamo: «Noi docenti dobbiamo distribuire le nostre 18 ore settimanali mattutine, a seconda delle discipline insegnate, in 2, in 6, in 9, e qualcuno (docente di religione) anche in 18 classi. Soltanto pensare di poter distribuire un orario settimanale in maniera che tutti gli insegnanti siano presenti “in orario” nelle varie classi dislocate nelle varie zone della città (per via B. Camerario segnaliamo anche la mancanza di un parcheggio) ci sembra fantascienza».

La risposta dei nostri interlocutori, affidata alla stampa dall'assessore Pasquariello, richiamò a un necessario sacrificio per la causa: «Solo qualche disagio per un superiore obiettivo comune». In più, fu aggiunto che di lì a un anno, massimo due, avremmo avuto «un vero e proprio campus scolastico adeguato ai moderni standard di sicurezza e di insegnamento».

Dopo quella risposta, data la freddezza e il discredito con cui erano state accolte le nostre richieste, la maggior parte del gruppo docente si dichiarò «rassegnata» alle decisioni prese «dall'alto». Una parte minore, invece, avrebbe voluto continuare a insistere per avere un trattamento adeguato a una comunità scolastica. Ma, alla fine, si sa, in democrazia prevale il parere della maggioranza e allora abbiamo tutti rispettato in silenzio «il monito» dell'assessore, così come fu titolato da una testata locale.

Abbiamo affrontato i disagi correndo da un edificio all'altro, lottando per la ricerca, necessariamente da realizzarsi in pochi minuti, di un parcheggio (vera e propria fantascienza, soprattutto nelle condizioni in cui ci troviamo ora per l'esplosione delle strisce blu, ma questo è un altro capitolo), per dare la possibilità di effettuare il cambio d'ora ai colleghi che devono correre in un altro plesso. Ci siamo inventati tutto ciò che potevamo per salvaguardare il senso di comunità che una scuola, per quanto frantumata, deve comunque tutelare.

Ora ci troviamo in una situazione surreale: apprendiamo dalla stampa che per la realizzazione del progetto mancano circa 9 milioni di euro, che forse i lavori cominceranno il 15 dicembre 2026, che forse la scuola ci verrà consegnata per settembre 2027.

Non ci soffermiamo in questa occasione sull'atteggiamento di un'amministrazione che liquida con poche parole e quasi con «discredito» le argomentazioni fondate di una categoria addentro alle problematiche trattate. Ci sarà il tempo e il luogo per cercare un dialogo anche su questo. Ma per il momento ci sentiamo di affermare che ci siamo sacrificati abbastanza e questi «forse», insieme alla «calma piatta» nel cantiere della fu scuola Torre, sono una cascata su un fiume già in piena.

Una scuola è qualcosa di più che un insieme di aule, un numero di stanze che, una volta trovato, si può definire una soluzione. Una scuola è una comunità educante, un insieme di persone che fanno squadra, un'alchimia (e in questo caso possiamo usare questo termine) molto delicata di scambi, collaborazione, condivisione fra alunni e docenti.

Una scuola può svolgere il proprio compito (e noi ancora crediamo che il nostro ruolo sia fondamentale nella formazione di menti pensanti) se ci sono le condizioni perché possa essere svolto al meglio.

Ma noi crediamo anche che un'amministrazione di rappresentanti serva ad affrontare e risolvere con competenza e buon senso i problemi dei rappresentati.

È proprio per questo che i rappresentanti della scuola media Torre chiedono, dopo due anni di «qualche disagio», di avere un luogo dove poter svolgere nelle migliori condizioni possibili il proprio lavoro.