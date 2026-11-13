"Fatture false ed evasione imposte", undici imprenditori rinviati a giudizio Benevento. L'inchiesta. Prescrizione per un dodicesimo imputato

Rinviate a giudizio dal gup Maria Di Carlo undici delle dodici persone, residenti tra Montesarchio, Forchia, Airola, Giugliano, Casoria, Venticano, Grottaminarda, Napoli e Casalnuovo, coinvolte in una indagine del pm Giulio Barbato e della guardia di finanza in materia di evasione e fatture false.

Dovranno affrontare il processo, che partirà il 23 febbraio 2027, Domenico Ceglia, Nicola Cefalo (per un solo capo di imputazione, per l'altro è scattata la prescrizione),Giovanna Codano, Maurizio Colandrea, Luigi D'Anna, Angelo Alfonso De Angelis, Achille De Lucia, Nunzio Esposito, Carmine Iodice, Pasqualino Pascuccio , Carmine Spina, Maurizio Votino.

Il giudice ha invece dichiarato l'intervenuta prescrizione per Achille De Lucia (avvocati Camillo Cancellario e Vincenzo Iorio).

Si tratta di un consulente fiscale, che avrebbe avuto anche altri ruoli, e di amministratori di diritto e di fatto ( e soci accomandatari) di società che operano nei settori parafarmacia, farmacia, attrezzature per la segnaletica stradale, abbigliamento per lavoro, intermediazione immobiliare, prodotti chimici, generi alimentari, prodotti vendibili nei supermercati, bevande.

L'attività investigativa ha messo nel mirino due tronconi, tra loro autonomi, di presunte operazioni fraudolente. Il primo riguarda l'emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti da parte di una società del versante parafarmaceutico e la loro utilizzazione, effettuata dalle altre società, per l'inserimento nelle dichiarazioni relative agli anni scorsi di elementi fittizi, così da evitare il versamento delle imposte, mentre l'altro filone avrebbe avuto come perno una società che si occupa di prodotti vendibili nei supermercati.

L'inchiesta è stata scandita, nel giugno 2024, dall'annullamento del sequestro dei beni, per un importo complessivo di 2 milioni e mezzo di euro (l'equivalente delle imposte che sarebbero state evase), per sette indagati stabilita dal Riesame di Benevento dopo il provvedimento con il quale la Cassazione aveva assegnato al Gip la competenza territoriale.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Antonio Terrazzano, Sergio Rando, Carmen Esposito, Antonio Leone, Giovanni De Blasio,Carmelo Sandomenico, Ettore Marcarelli, Andrea Tranfaglia, Ciro Bianco, Raffaele Serpe, Michele Ciruolo, Vittorio Fucci, Carmine Monaco, Gennaro Ausiello, Alberico Galluccio.