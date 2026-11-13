Tumori della pelle, a Benevento la seconda edizione dello "Skin Cancer Meeting" Sabato 14 novembre alla Sala Congressi di Confindustria, specialisti a confronto

La cura dei tumori cutanei richiede competenze diverse e un’attenzione che abbracci l’intero percorso del paziente: dalla diagnosi alla scelta terapeutica, fino alla gestione degli effetti collaterali e alla qualità di vita. È questo il filo conduttore della seconda edizione dello “Skin Cancer Meeting – specialisti a confronto”, appuntamento scientifico di ADECA, Associazione Dermatologi Campani, in programma sabato 14 novembre nella Sala Congressi di Confindustria Benevento, in piazza Risorgimento 6. Sotto la responsabilità scientifica dei Dottori Giovanni Sarracco, responsabile della UOSD di Dermatologia dell’AORN San Pio di Benevento e Michele Pezza Chirurgia Dermatologica Casa di cura San Francesco Telese terme (BN) e Villa Maria Passo di Mirabella Eclano ( AV), il meeting riunirà esperti di diverse discipline per approfondire le principali sfide dell’oncologia dermatologica e favorire il confronto sui percorsi diagnostici e assistenziali. I lavori si apriranno con il benvenuto del presidente ADECA Antonino Trischitta e con i saluti istituzionali, tra cui quelli del sindaco di Benevento Clemente Mastella, del presidente dell’Ordine dei Medici Luca Milano, del direttore generale dell’AORN San Pio Maria Morgante e della rettrice dell’Università degli Studi del Sannio Maria Moreno, insieme ad Andrea Esposito Presidente di Confindustria Benevento e Gerardo Casucci Vice Presidente con delega alla Sanità, ai rappresentanti della Croce Rossa Italiana Campania indicati nel programma. Le quattro sessioni scientifiche affronteranno il trattamento del carcinoma basocellulare, le prospettive terapeutiche del melanoma avanzato ed i linfomi cutanei. Spazio anche alla diagnostica istopatologica, alla dermatoscopia dei tumori rari, ai tumori vascolari e al trattamento delle cheratosi attiniche. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo della prevenzione e degli screening cutanei, con una riflessione critica sulla loro capacità di modificare la prognosi e sul rischio di sovradiagnosi del melanoma. Il programma comprende inoltre l’impiego delle terapie biologiche nei pazienti oncologici e gli aspetti medico-legali dell’oncodermatologia. Al centro dell’incontro, la collaborazione tra dermatologi, medici di medicina generale, oncologi, chirurghi, radioterapisti e gli altri professionisti coinvolti nell’assistenza. L’obiettivo è promuovere una presa in carico condivisa e personalizzata, capace di considerare, insieme alla malattia, i bisogni fisici e psicologici della persona.