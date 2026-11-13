Comunità Montane, in arrivo nuove risorse: al Sannio oltre 1,2 milioni Mastella: «Risorse fondamentali anche per garantire gli stipendi agli operai forestali»

Importanti novità sul fronte dei finanziamenti alle Comunità Montane della Campania, incluse quelle ricadenti sul territorio sannita. Risorse aggiuntive recuperate attraverso il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, nuovi trasferimenti per gli interventi di forestazione e pagamenti in arrivo per consentire agli enti di far fronte alle proprie esigenze finanziarie, a cominciare dalle retribuzioni degli operai idraulico-forestali.

A comunicarlo è il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro), che fa il punto sui provvedimenti adottati dalla Regione e sulle procedure di liquidazione in corso.

«La prima notizia riguarda il recupero di 6.911.326,55 euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), relativi alle annualità 2022 e 2023. Si tratta di somme che erano rimaste non impegnate e che, grazie alla riprogrammazione approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 571 del 20 ottobre scorso, vengono destinate alle Comunità Montane della Campania per interventi di tutela e manutenzione del territorio.



Un risultato importante, perché consente di utilizzare risorse già disponibili che rischiavano di rimanere inutilizzate, destinandole a opere di contrasto al dissesto idrogeologico, prevenzione degli incendi boschivi, manutenzione della viabilità forestale e salvaguardia del patrimonio ambientale».

Per le tre Comunità Montane del Sannio sono previsti complessivamente 1.294.949,12 euro, così ripartiti: 553.615,01 euro alla Titerno e Alto Tammaro, 484.506,61 euro al Fortore e 256.827,50 euro al Taburno.

«Per assicurare la tempestiva attuazione degli interventi – prosegue Mastella – entro il mese di novembre è prevista l'erogazione di un'anticipazione pari al 70% delle risorse assegnate. Il restante 30% sarà corrisposto a seguito dell'ultimazione dei lavori, della verifica della loro regolare esecuzione e dei controlli sulla rendicontazione.

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Nella distribuzione delle risorse è stata data priorità ai progetti già approvati, immediatamente cantierabili o con lavori avviati, tenendo conto anche della consistenza del personale idraulico-forestale. Una scelta che punta a coniugare rapidità di esecuzione, tutela ambientale e valorizzazione delle professionalità impegnate quotidianamente nella cura del territorio».

Ma le novità non riguardano soltanto il Fondo per la Montagna.

«Un'altra notizia particolarmente attesa riguarda il saldo dell'annualità 2024 e i pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori per il 2025 e il 2026. Dopo le necessarie verifiche con i competenti uffici regionali, posso confermare che i mandati di pagamento sono stati emessi e che gli accrediti alle Comunità Montane sono in arrivo ad horas.

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È un passaggio fondamentale per restituire liquidità agli enti e consentire loro di far fronte alle spese sostenute, garantire la continuità delle attività e, soprattutto, procedere al pagamento delle spettanze dei lavoratori forestali».

Mastella sottolinea come la questione retributiva rappresenti una priorità assoluta.



«Non possiamo dimenticare che dietro le difficoltà finanziarie delle Comunità Montane ci sono centinaia di lavoratori e le loro famiglie. Garantire regolarità nei pagamenti significa riconoscere concretamente il valore del loro lavoro. I ritardi accumulati negli anni hanno spesso costretto gli enti ad affrontare difficoltà di cassa e a ricorrere ad anticipazioni per sostenere le attività. Per questo l'imminente arrivo delle risorse rappresenta un segnale significativo, al quale dovrà seguire una sempre maggiore regolarità dei trasferimenti».

Il consigliere regionale richiama inoltre il sostegno alle spese di funzionamento delle Comunità Montane.

«Con la deliberazione di Giunta n. 560 del 20 ottobre è stato approvato anche il riparto dei 15 milioni di euro di contributi ordinari per il 2026, con un incremento di 500mila euro rispetto all'annualità precedente. Risorse indispensabili per sostenere il funzionamento amministrativo e operativo degli enti, che devono poter programmare le proprie attività senza essere continuamente condizionati dall'incertezza finanziaria».



«Ringrazio il presidente della Regione Roberto Fico, l'assessora all'Agricoltura Maria Carmela Serluca e gli uffici regionali per il lavoro svolto e per l'attenzione riservata a un settore strategico. Continuerò a seguire personalmente l'attuazione dei provvedimenti e la tempestività dei trasferimenti, mantenendo un confronto costante con i presidenti delle Comunità Montane e con i sindacati», conclude Mastella.