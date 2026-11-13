Costituzione e democrazia. La lezione di tre madri della Repubblica Il focus per gli studenti

Il giorno 14 novembre due scuole di Benevento saranno teatro di un importante momento di approfondimento storico e civico. Il professor Leonardo Brancaccio incontrerà gli studenti di due istituti superiori della città per presentare il suo volume "Costituzione e democrazia. La lezione di tre madri della Repubblica: Tina Anselmi, Nilde Iotti, Lina Merlin". L'iniziativa si articolerà in due distinti momenti della mattinata:

Ore 9:00 – 10:10: Primo incontro presso l'ITI "G. M. Lucarelli" di Benevento;

Ore 11:00 – 12:10: Secondo incontro presso l'I.P.S.A.R. "Le Streghe" di Benevento.

Benevento, Costituzione e democrazia nelle scuole: doppio incontro con il professor Leonardo Brancaccio

Al centro dei dialoghi con gli studenti ci sarà l'eredità morale e politica di Tina Anselmi, Nilde Iotti e Lina Merlin, tre figure cardine che con la loro determinazione hanno contribuito alla nascita della Repubblica e alla redazione della Carta costituzionale. Attraverso il loro esempio, il professor Brancaccio guiderà i giovani in una riflessione sull'importanza della partecipazione democratica, sul valore dei diritti conquistati e sulle sfide del presente.

Il 14 novembre appuntamenti all'ITI Lucarelli e all'IPSAR Le Streghe per riscoprire l'eredità di Tina Anselmi, Nilde Iotti e Lina Merlin

L'evento, reso possibile grazie alla disponibilità dei dirigenti dei due istituti, Giovanni Marro (Iti Lucarelli) e Paola Guarino (Istituto “Le Streghe) rappresenta una preziosa occasione per promuovere la cultura della memoria civica e per offrire agli studenti strumenti critici di lettura del nostro testo costituzionale.